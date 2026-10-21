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ラズガットリオグル、今季残り5戦全てを欠場へ。インドネシアGPで負傷の肩を手術

プラマック・ヤマハのトプラク・ラズガットリオグルは肩の負傷のため、2026年の残り5戦全てを欠場することになった。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/21 3:02

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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

プラマック・ヤマハからMotoGPに参戦するトプラク・ラズガットリオグルは、MotoGPインドネシアGPで負った怪我が要因となり、2026年シーズンの残り5戦全ての欠場が決まった。

ラズガットリオグルは第17戦インドネシアGPのFP2で転倒した際に、右肩を脱臼。その場で整復したラズガットリオグルはその後、予選にも参加した。しかし決勝では激しい痛みに耐えきれずリタイアを喫しており、詳しい診察を受けることになった。

当初、ラズガットリオグルは手術を避けられる可能性も考えられていたが、最終的に手術が必要と判断された。その結果、2026年シーズンの残り5戦を欠場することが決まった。

この決定にあたって、ラズガットリオグルは以下のようにコメントを寄せた。

「オーストラリアGPを欠場することになって、本当に残念だ」

「フィリップアイランドは僕のお気に入りのサーキットのひとつで、スーパーバイクのキャリアを通じて特別な瞬間を何度も経験してきた場所だ。MotoGPマシンでのここでのレースをとても楽しみにしていたからこそ、こうなってしまったのは残念だ」

そしてラズガットリオグルは肩の状態については次のように説明した。

「マンダリカでの転倒後、精密検査を受けた。その結果、肩の怪我は当初考えていたよりも遥かに深刻なことが明らかになった」

「それを受けて、僕は完全に回復した100％の状態で復帰できるように、近いうちに手術を受けることにした。簡単な決断ではなかったけど、医師や周囲の人と相談を重ねた結果、これが正しい一歩だったと確信している」

なおヤマハは今後5戦で、ラズガットリオグルの代役にはテストライダーのアウグスト・フェルナンデスを起用する。

ヤマハにとって、ラズガットリオグルの負傷は痛いモノと言えるだろう。MotoGPは来季からピレリタイヤに変わるが、ラズガットリオグルはWSBKでピレリタイヤの経験が豊富だったため、今後の移行期においては重要な役割を担うことになると期待されていたためだ。

しかし今回の負傷によって、ラズガットリオグルは2027年に向けて進められているマシン開発の重要な時期に動けなくなってしまった。

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