トラックハウス、ラウル・フェルナンデスと契約続行！　2028年までの2年契約を締結

MotoGPに参戦しているトラックハウスは、現所属のラウル・フェルナンデスと契約を更新。2028年シーズンまでの2年契約を結んだことを発表した。

現在25歳のフェルナンデスは、2022年にテック3からMotoGPクラスへ昇格。しかしKTM陣営での初年度は厳しく、翌年はRNFへと移籍した。その後継チームであるトラックハウスでの戦いを続けてきたフェルナンデスは、2026年シーズン以降の契約に関して長く交渉が続いていた。

契約期間などが争点となった交渉は6ヵ月近く続いた。この間、フェルナンデスはタイ、オランダ、ドイツで表彰台を獲得するなど速さを示してきたわけだが、8月5日にトラックハウスがフェルナンデスとの2年契約を発表した。

「トラックハウスとしてラウル・フェルナンデスが今後2シーズンにわたってチームに残留することを発表でき、嬉しく思う」と、チームは記している。

「チームの創設当初から、ラウルは我々の使命と目標のために全力で取り組んできてくれた。彼はライダーとして走りはもちろん、準備や集中力そして精神面の成熟と言った面でも成長を遂げている」

「我々チームとマシンは今後数年間チャンピオンシップをコンスタントに脅かせる存在になれると考えており、ラウルと我々はこのスポーツで素晴らしい成果を上げられると確信している」

なおトラックハウスは今シーズン、フェルナンデスのチームメイトである小椋藍がオランダGPで初優勝を達成し、3連続表彰台も記録するなど大活躍。しかし小椋はヤマハへの移籍が決定済みだ。

小椋の後任はまだ発表されていないものの、現在テック3・KTMに在籍するエネア・バスティアニーニがKTMとの契約を解除して加入するのではないかと見られている。