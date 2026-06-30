小椋藍優勝のトラックハウス、ファクトリーのアプリリア上回った理由は「我々のライダーが違いを生んだんだ」とブリビオ代表

トラックハウスのチーム代表であるダビデ・ブリビオは、MotoGPオランダGPでファクトリーチームのアプリリアを破って優勝した功績は、小椋藍とラウル・フェルナンデスに帰するべきだと考えている。

オランダGPでは、予選をアプリリア陣営がトップ4を占めたが、スプリントではフェルナンデスが優勝。小椋が2位となり、ワンツーフィニッシュを飾った。

決勝レースでもトラックハウス勢は絶好調。小椋は一時6番手まで後退するも、順調にリカバリーしていくと、レース前半を引っ張ったホルヘ・マルティン（アプリリア）、フェルナンデスをパスし優勝。フェルナンデスも2位に入った。小椋にとっては嬉しいMotoGP初優勝。フェルナンデスも2位となり、チームにとってはまさに完璧な週末となった。

アプリリアのファクトリーチームも、速さは持っていた。マルコ・ベッツェッキはプラクティスを通して最速だったが、決勝では転倒リタイア。マルティンはポールポジションを獲得したものの、スプリントで5位、決勝で3位。トラックハウス勢にコース上で打ち負かされた。

トラックハウスのブリビオ代表は、オランダGPの結果はトラックハウスのライダーたちが違いを生み出したのであって、トラックハウスがファクトリーチームよりもRS-GPから高いパフォーマンスを引き出したわけではないと語った。

「重要なのは、我々が（アプリリアと）まったく同じマテリアルを使っていることを理解してもらうことだ」とブリビオは話した。

「我々はすべての情報を共有している。エンジニアたちは毎日一緒にミーティングを行なっているので、すべてが完全にオープンなんだ」

「おそらく今週末は、我々のライダーの方が良かった。彼らはより速く走る方法を見つけたんだ。特に最終セクターでは、アイはもちろん、ラウルも素晴らしかった」

「昨年と比べると信じられないほど大きな進歩だった。単純に、我々のライダー2人が一緒により速く走る方法を見つけたんだと思う。我々がファクトリーチームより優れていることは何もない。ただコースに出て、自分たちにできる最高の仕事をしようとしているだけだ」

昨年、トラックハウスの獲得ポイントは261点にとどまり、アプリリアの395点に及ばなかった。しかし今年は、アプリリアとトラックハウスがランキングの上位2チームを占めており、その差は73ポイントまで縮まっている。

ブリビオはトラックハウスのワンツーフィニッシュについて「様々な意味で信じられないことだ」と語った。

「このチームはパドックに参戦してまだ日が浅い。我々はファクトリーチームではない。昨年はルーキーだった小椋藍が成長し、ラウル・フェルナンデスという大きな才能と可能性を持つライダーがいて、我々は彼がその才能を発揮できる環境を作ろうとしてきた。そしてアプリリアはマシン開発で素晴らしい仕事をしてくれた」

Massimo Rivola, CEO of Aprilia Racing, Davide Brivio, Trackhouse Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

アプリリア・レーシングCEOのマッシモ・リボラは、アッセンでなぜトラックハウスがファクトリーチームより良い仕事をしたのか尋ねられても明確な答えは示さず、この結果が陣営全体のレベル向上につながると語るにとどめた。

「本当に心から彼らのことをうれしく思っている。私は以前から、彼らが我々を打ち負かす日を見たいと言ってきた。そして彼らはそれを2日連続でやってのけた」

「我々ははすべての情報を共有し、エンジニア同士で一緒にミーティングをしている。ファビアーノ・ステルラッキーニ（アプリリアのテクニカルディレクター）をはじめ、多くのスタッフが彼らと情報を共有している。だから、彼らのやっていることを本当にうれしく思っている」

「我々には彼らが必要なんだ。彼らには速く走ってもらう必要がある。なぜなら、彼らが速ければ、我々もそこから何かを学び、さらに速くなれる可能性が高いからだ」

マルティンはポールポジションからレースの大半をリードしたものの、最終的にはトラックハウス勢の速さに対抗する術はなく、17周目と18周目に立て続けに抜き去られた。

リボラは、マルティンにはトラックハウス勢ほどのペースがなく、それでも3位でフィニッシュして選手権首位に立ったことに満足していると語った。

「今回のレースウイークでは、彼（マルティン）は自分にできる最大限の力を引き出したと思う。金曜日、そして土曜朝を見ても、彼は他の3人と比べてマシンにそれほど自信を持てていなかった」

「だから今週末、結果を出すべき時には正しい仕事ができることを示した。それは彼のチャンピオンシップへの取り組みという意味でも非常に重要なことだ」

一方、ベッツェッキは2周目、3番手争いをしていたドゥカティのマルク・マルケスを追走中に転倒し、アプリリアは1-2-3-4フィニッシュの可能性を逃した。

ベッツェッキは検査のため病院へ搬送されたが、検査の結果負傷は確認されず、日曜日のうちに退院した。

ベッツェッキはレース後の取材には姿を見せず、高速コーナーであるターン15でのクラッシュについて説明しなかったが、リボラは彼自身のミスだったと考えている。

「単純に速すぎたということだ」とリボラは語った。

「正直に言って、アプリリアはターン15だけでなく、サーキットのすべての高速区間で特別な強みを見せていたと思う。しかし、4台すべてで最大限の結果を出さなければならない。3台だけでは駄目なんだ」

「もちろん1台を失ってしまった。4台のアプリリアが前方を占める可能性もあったと思うので、実現できなかったのは残念だ」