ハンガリー完全勝利のマルク・マルケス、それでも「タイトル争いの準備できていない」

バラトンパークで開催されたMotoGPハンガリーGPを完全制覇したドゥカティのマルク・マルケス。怪我からこれ以上無い形での復帰を果たしたが、まだタイトル争いに加われるとは確信できていないようだ。

マルケスは2025年に6年ぶり9度目の世界王者となり、怪我からの復活を印象付けたが、戴冠後のインドネシアGPでマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）に衝突され、右肩を負傷。長期欠場を強いられた。

2026年シーズンはその怪我の影響が残る中での開幕となり、なかなか勝利できずアプリリア陣営にタイトル争いのリードを許した。さらに第5戦フランスGPのクラッシュを機に、以前から神経に影響を及ぼしていた右肩のネジの除去手術を受け、カタルニアGPを欠場……タイトル争いでは100ポイント以上のビハインドを抱えてしまった。

ただハンガリーGPでマルケスは非常に力強い走りを見せた。本人は万全ではないと語るものの、予選でポールポジションを獲得し、スプリントレースと決勝レースを共に勝利。ポイントリーダーのベッツェッキとランキング2番手のホルヘ・マルティン（アプリリア）がクラッシュでノーポイントとなったこともあり、72点差までギャップを縮めることに成功した。

こうした走りもあり、マルケスにはここから逆転し連覇を果たすことも可能なのではという期待も高まっている。だがマルケスとしては状況を楽観視していない。彼はフィジカルコンディションが今後もしばらくパフォーマンスに影響を与えると考えており、得意とする反時計回りのバラトンパークとは異なり、次の2戦はより厳しい戦いになる可能性があると示唆した。

「まだ準備はできていない。『準備はできている。ここから反撃するし、失うものは何もない』と、言えたら良かったんだけど」

彼はそう語った。

「でも今の僕は、勝つものより失うものの方が多いと思っている。特に今回また勝ったことで、みんな大きな期待を寄せるだろうからね」

「でも次はブルノとアッセンだ。どちらも右回りのサーキットで、右肩への負担がかなり大きい」

「その後にザクセンリンクと夏休みがある。だからチャンピオンシップの後半戦については、その時になればもっとよく分かると思う」

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

「チャンピオンシップは本当に長い。でも今の僕たちはまだその段階にいない」

「コンディションも整っていない。正直に言えば、タイトル争いをする準備ができているとは感じていないんだ。今週末は確かに良かった。でもイタリアでは優勝者から10秒も離されていたんだ」

「以前の100％とまでは言わないけど、新しい100％の状態に到達する必要がある。その時になって初めて、僕は自分のポジションが理解できるだろう。でも、皆知っての通り、僕は戦うためにここにいる。1レース1レース、どのセッションでもね」

またマルケスは、ハンガリーGPでのアプリリア勢のダブルリタイアについて深く語ることは避け、自身たちドゥカティの競争力に集中していると述べた。

「確かに、このサーキットではアプリリアが少し苦しんでいた」

「でも僕が着ているのはこの赤いレーシングスーツだし、最高のバイク、最高のチームがある。だから他のメーカーが苦しんでいるかどうかは問題じゃない。僕は自分たちがベストバイクを手にしていると信じている」

さらにマルケスは、MotoGPでのアプローチを変えようとしているとも語る。これまでは、パフォーマンスのために自分に過剰なプレッシャーをかけていたというのだ。

「もっと楽しみたいんだ」

「キャリアを通じて、僕はずっと自分自身に大きなプレッシャーをかけ続けてきた。でも今は、これまで起きた全てのことを経て、レースを楽しむ必要があると感じている」

「そして自分自身に対してもう少し優しくなりたい。同じ強い意志を持ちながらも、もっとリラックスしていたいんだ」