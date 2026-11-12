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ロッシ、2015年の”失ったタイトル”が今も心に痛み「10年以上経ったけど、気持ちは全く変わってない（笑）」

バレンティーノ・ロッシは2015年に獲得できなかったMotoGPタイトルが今でも心に痛みを与えていると語った。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/12 3:24

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Valentino Rossi

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

バレンティーノ・ロッシは、2015年にマルク・マルケスとの間に起きた確執を振り返り、ホルヘ・ロレンソとのMotoGPタイトル争いにマルケスが介入したという見解を改めて示した。

MotoGPで通算9度王者となったロッシ。彼は最近、新たな自伝を発売しており、そのキャリアの中でしばしば論争を巻き起こしたことも含む、数々の出来事を振り返っている。

長く現役を続けたロッシにとって、心残りとなっているのがヤマハ時代の2015年シーズンだ。当時ロッシはキャリア10度目のタイトルをチームメイトのホルヘ・ロレンソと争っていた。

このシーズンはマルケスとロッシの間で確執が激化した年だ。マレーシアGPではあの悪名高い“キック”による転倒事件が起こったが、ロッシはすでにタイトル争いから脱落していたマルケスが、ただロッシにタイトルを失わせることだけを狙っていたと考えていた。

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

その後、ロッシには最終戦バレンシアGPで最後尾スタートとするペナルティが科された。決勝ではこの3人の間で、そしてサーキットに詰めかけたファンの間でも、緊張がかつてないほど高まった。このレースはグローバルな視聴者数の記録を更新し、ロレンソがチャンピオンに輝いて幕を閉じた。

一方、ロッシはマルケスがロレンソへの手助けを行なったと非難した。これは、ロッシにタイトルが渡るのを阻止するため、ロレンソの追い抜きを避けるという、いわゆる八百長があったという主張だ。

ロッシは先日出演したイタリアの放送局RAIの番組『Che tempo che fa』で、そうして逃した2015年のタイトルが、いまも心に消えることのない痛みとなって残っていると語った。同時に、自分が獲得したタイトルよりも、失ったタイトルに多くの注目が集まることを残念に思っているという。

「誰にでも限界はある。低い人もいれば、高い人もいる。でも、2015年の一件については、さらに腹が立つ。なぜなら、マルケスは実際にはタイトルを争っていなかったからだ。タイトルを争っていたのはロレンソと僕で、彼はただ僕にタイトルを失わせるためだけに戦っていた。そして最終的に、彼はそれを成し遂げた」とロッシは語った。

「それは決して消えることのないものだ。今でも心が痛む。10年以上が経過したけれど、あのことを考えたときの気持ちや精神状態は、バレンシアであの夜を迎えたときとまったく変わっていない。それが少し心配でもあるよ（笑）！」

「僕はよく鏡に映る自分を見て、こう言い聞かせる。失ったタイトルにこだわるのはやめて、獲得したタイトルのことを考えよう、とね。でも、それがスポーツというものだ。負けることの方が、より大きな痛みを伴うんだ」

■タイトルチャンス逃したベッツェッキへの言葉

またロッシはVR46アカデミー出身のマルコ・ベッツェッキ（アプリリア）の今シーズンについても語った。

ベッツェッキは2026年シーズン序盤には有力なタイトル候補と考えられており、一時はディフェンディングチャンピオンのマルケスに対して102ポイントものリードを築いていた。

しかし、アプリリアの競争力が高かったにもかかわらず、いくつものミスを重ねた結果、残り2戦の時点でランキング3番手に後退。チームメイトのホルヘ・マルティンにも先行を許し、タイトルを逃す瀬戸際に立たされている。

「ベッツェッキはカタールGPでは優勝したし、うまくやっている。ただ、今年はタイトルを獲得するチャンスがあっただけに、少し落胆しているだろうね。彼にはスピードがあったが、ミスが多すぎた。おそらく、タイトルは獲得できないだろう」とロッシは語った。

なお2026年のタイトルはマルケスが手中に収めようとしており、ロッシを超える通算10度目のタイトル獲得が、早ければ次戦ポルトガルGPで決まる可能性がある。

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