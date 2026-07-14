今季初の決勝リタイアとなったジャンアントニオ、原因に心当たりナシ「これもレースの一部。いつかは起きるモノだ」

VR46のファビオ・ディ・ジャンアントニオは、MotoGPドイツGP決勝で転倒リタイア。今季これまですべての決勝レースで完走し、ハンガリーGPを除いて6位以上の結果を残していたが、初めてノーポイントに終わった。

安定した走りを続けてきたことで、ジャンアントニオはタイトル争いでも首位に食らいついていた。ドイツGP決勝を迎えた時点で彼はランキング3番手で、ポイントリーダーのホルヘ・マルティン（アプリリア）との差はわずか13ポイントだった。

予選でも3番手を獲得しており、大量ポイント獲得が期待される状況だった。しかもマルティンはジャンアントニオの後方7番手からスタートするため、ランキング争いでも有利な立場にあった。

しかし、ドイツGPの日曜日は彼にとって悪夢の一日となった。2度転倒したことでリタイア。ランキングも5番手に後退することになった。

最初のアクシデントはウォームアップで起きた。ターン8で高速クラッシュを喫したのだ。その転倒について本人は、やや歯切れの悪い説明をしている。

「よりいいラインを試していたんだけど、ウォームアップ中は実際にすごくうまくいっていた」

「あの周はさらにいい走りができていた。でも今のセットアップでは、それまで分かっていなかったことが一つ見つかった。そのせいでリヤタイヤが限界を超えてしまい、グリップを失ったんだ」

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Alexander Trienitz

決勝レースでも、ジャンアントニオは高速左コーナーのターン10で再び転倒し、わずか3周でレースを終えた。転倒した時点で彼は5番手を走行していた。

決勝でのクラッシュについてジャンアントニオは、自分でも原因を説明できないという。

「今も何が起きたのか理解しようとしている。データを見ると、前の周とまったく同じなんだ。サスペンションも、スピードも、バンク角も、スロットル開度も、全部コピーしたみたいに同じだった」

「だから本当に不思議なんだよ。でも、これもレースの一部だ。理由が分からないまま転倒することもあるし、いろいろな要因が重なった結果なんだと思う。今年の決勝では初めてのミスだったし……統計的には、いつかは起きるものだからね」

一部では、決勝当日の朝になってリヤの空力を2026年仕様のパッケージへ変更した判断のリスクが大きすぎたのではないかとの声も上がった。

ウォームアップで転倒したにもかかわらず、ジャンアントニオは決勝でもその仕様を使い続けた。レース後、この判断について問われると、本人は次のように説明した。

「昨日の時点で、バイクは本当に素晴らしい状態だった。だからウォームアップで試してみても、それほど大きな賭けではないと思ったんだ」

「もし良くないと判断すれば元の仕様に戻せたし、それでも表彰台を狙えるだけのバイクはあった。だから心配はしていなかった。実際、今朝は少し良くなっていたので、そのまま決勝でも使うことにした」

決勝前のグリッドで取材に応じたVR46チームマネージャーのパブロ・ニエトも、このエアロ変更は大した問題ではなかったと説明した。

「試さない理由はない。違いは本当にわずかしかない。少し違うことを試したかっただけで、最終的な違いはほとんどなかった」

「ディッジャ（ジャンアントニオ）がその仕様を希望したし、我々も同意した。違いは本当に最小限だったからね」