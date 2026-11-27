MotoGP バレンシアGP

バレンシアGPのリカルド・トルモ・サーキット、バレンティーノ・ロッシの巨大壁画を撤去。巨大スクリーンに置き換えへ

MotoGPバレンシアGPの舞台であるリカルド・トルモ・サーキットは、バレンティーノ・ロッシの引退時に記念として設置した壁画が老朽化したことで撤去し、巨大スクリーンによる表示形式に改めた。

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/11/27 7:31

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Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

写真：: Dorna

2026年もMotoGP最終戦の舞台となっているリカルド・トルモ・サーキット。2021年にパドックのビルに描かれたバレンティーノ・ロッシの壁画が、老朽化によって巨大なスクリーンに置き換えられた。

MotoGPのスターライダーとして長く活躍したロッシの引退時に、リカルド・トルモ・サーキットは彼を称えるモノとしてメインストレートに面したビルにロッシの巨大な絵を描いた。この壁画にはロッシ本人も、イメージカラーの蛍光イエローのペイントでサインを入れていた。

しかしそれから5年が経過した今年、サーキットはこの壁画を撤去し、デジタルスクリーンに置き換えた。サーキットの説明によると、壁画の描かれたビル側面の劣化が撤去の要因となったようだ。

「この記念作品は、ロッシがMotoGP最後のレースに出場した週末に制作された。リカルド・トルモ・サーキットとMotoGPは、9度の世界チャンピオンに輝いた彼のキャリアを祝うため、いくつもの取り組みを実施した。そのひとつが巨大な壁画で、ずっとサーキットに残されてきた」

「5年が経過し、ストリートアーティストのアックス・カラーズが描いた壁画を支える壁面の劣化により、建物の外壁を修復する必要が生じた。この工事に伴い壁画を撤去することになったが、これを機に記念作品を新たなデジタル形式へと生まれ変わらせることとした」

「現在、このアートワークは64平方メートルのスクリーンに置き換えられており、ロッシの姿が映像やオーディオビジュアルコンテンツを通じて生き生きと映し出されるようになっている。またこの設備は『46』へ捧げられた敬意を残しながら、二輪レースの歴史や、その主要人物に関連する別の映像を交互に表示することも可能となっている」

サーキットのマネージングディレクターを務めるニコラス・コラードは、次のように語った。

「MotoGPキャリア最後のレースの舞台としてリカルド・トルモ・サーキットを選んだ、歴史的なライダーであるバレンティーノ・ロッシへの敬意は、これからも維持していきたい。しかしこの新しいスクリーンによって、さらに新たな要素を加えることも可能になる。世界タイトル獲得数でロッシを上回ったマルク・マルケスのようなライダーも、我々のスポーツの歴史の一部なのだ」

「この新たな設備は、2021年から始まった記念事業に新たな次元をもたらすものだ。静的な壁画が、二輪レースの歴史と現在の両方を称えることができるダイナミックな空間へと生まれ変わった」

この記念作品の撤去は、ロッシのライバルであるマルク・マルケスが通算タイトル獲得数を上回ってからすぐの出来事ということもあり、それぞれのファンの間で議論を呼ぶことになりそうだ。

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