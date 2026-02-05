本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

IndyCar
IndyCar
ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

スーパーGT
スーパーGT
GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

スーパーGT
スーパーGT
「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

KYOJO CUP
KYOJO CUP
美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

F1
F1
Williams launch
元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

ビニャーレス、今季のモチベは”16才”のあの頃クラスに高まる。ロレンソ式特訓で「テクニックも成長」

MotoGP
MotoGP
ビニャーレス、今季のモチベは”16才”のあの頃クラスに高まる。ロレンソ式特訓で「テクニックも成長」

すっごく過激と評判のアストンマーティン・ホンダAMR26……しかしニューウェイは平然「我々が正しいと思う方向性を追求してきただけ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
すっごく過激と評判のアストンマーティン・ホンダAMR26……しかしニューウェイは平然「我々が正しいと思う方向性を追求してきただけ」

ウイリアムズの新車FW48、ついにコースデビュー！　シルバーストンでシェイクダウン実施

F1
F1
Williams launch
ウイリアムズの新車FW48、ついにコースデビュー！　シルバーストンでシェイクダウン実施
MotoGP

ビニャーレス、今季のモチベは”16才”のあの頃クラスに高まる。ロレンソ式特訓で「テクニックも成長」

テック3のマーベリック・ビニャーレスは2026年シーズンに向けてやる気に満ちあふれており、ホルヘ・ロレンソとの協力体制ではテクニックを磨けていると話した。

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
公開日時:
優先ソースとして追加する
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

　テック3・KTMのマーベリック・ビニャーレスは、2026年シーズンに向けて非常にモチベーションを高くしている。

　ビニャーレスはMotoGPクラスにデビューしてからスズキ、ヤマハそしてアプリリアと渡り歩き、それぞれのメーカーで勝利してきた。

　2025年からはKTM陣営のテック3に加入。序盤からトップ3フィニッシュする速さを見せたが、クラッシュによる怪我で、中盤戦以降は欠場続き。シーズンに大きな影響を受けた。

　そんなビニャーレスは、2026年シーズンに並々ならぬモチベーションを燃やしている。

「勝って、勝って、そして勝つことだ。それに尽きる。それがモーターサイクルレースというものなんだ。」

　ビニャーレスはmotorsport.comを含むメディアにそう語った。

「結局のところ、僕たちは世界中を旅するためじゃなくて、勝つためにここにいるんだ。もちろん、自分がどれだけの犠牲を払っているかはみんなも分かっていると思う。家族のためでもあるし、そしてこれが子どもの頃からの夢だからね。本当に強火の情熱が戻ってきたと言える。だからこそ、風向きが味方しているときに活かさなくちゃいけない」

　ビニャーレスは昨年、右肩負傷でシーズンを棒に振った。最終戦バレンシアGPでは復帰したが、新シーズンに向けて大事なのは身体の調子が戻っているかどうかだ。

「感触は良い。今年はしっかり準備してきた」とビニャーレスは語る。

「今回の（セパン）テストは肩が100％回復しているかを本当に理解するための最後のテストになる。そうなって（完治して）いると確信しているし、準備期間はあと1ヵ月ある。すべて順調だよ。あらゆる面で非常に良い取り組みができている」

「16才の頃と変わらないメンタルだよ。正直に言って、この瞬間を楽しみ、自分が持っているすべてを活かすこと以外の考えは持っていない」

　ビニャーレスは2026年に向けて少し違った点でも注目されている。昨年終盤に、3度のMotoGPクラス王者であるホルヘ・ロレンソをライダーコーチに迎えたからだ。

　ロレンソという実績十分な先輩とのコラボレーションによって、ビニャーレスはさらにテクニックが磨けていると語っており、成長できている実感を感じさせた。

「しっかりやっているよ。実際、テクニックが向上している。ライディングスタイルを変えるのは難しいし長い時間がかかるが、取り組んできた小さな技術を取り入れることはできる。ブレーキとスロットルのコントロール、車輪への荷重配分、さまざまな状況の感知、自分の状態に応じた反応の仕方などなどね」

「1ラップ（のアタック）で結果を出せれば、もっと良くなる。そこは僕の強みだけど、もっと良くすべきなんだ。ホルヘが凄いのはすでに99％でやっていると思っても、100％を要求するところだ。彼はあらゆる部分でプラスアルファを備えている。常に“もう少し”と改善できる部分を見ていて、それが成長に繋がっている。それに、凄くロジカルで体系的なんだ」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 MotoGPセパンテスト2日目｜ヤマハ、エンジントラブル究明のため走行取りやめ！　最速はホンダのミル
More from
Oriol Puigdemont

マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

MotoGP
MotoGP
マルケス、怪我からの回復順調。テスト初日最速に「期待以上の状態だった」

アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

MotoGP
MotoGP
アレックス・マルケス、KTM移籍のウワサ。「グレシーニ残留は堅実。でも今はリスクを負う時でもある」

クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」

MotoGP
MotoGP
クアルタラロ、ホンダとの話し合いは認めるも「現時点では、まだ何の契約も結んでいない」
More from
マーベリック ビニャーレス

ロレンソ「ビニャーレスはアコスタ以上のスピードと才能がある」コーチ就任後、新シーズン目標はKTMエースの座

MotoGP
MotoGP
ロレンソ「ビニャーレスはアコスタ以上のスピードと才能がある」コーチ就任後、新シーズン目標はKTMエースの座

ビニャーレス、2025年は怪我に苦しむも「精神的に大きく成長した1年だった」

MotoGP
MotoGP
ビニャーレス、2025年は怪我に苦しむも「精神的に大きく成長した1年だった」

ビニャーレスがホルヘ・ロレンソをパフォーマンスコーチに起用！　MotoGP通算5度王者の力で改善目指す

MotoGP
MotoGP
ビニャーレスがホルヘ・ロレンソをパフォーマンスコーチに起用！　MotoGP通算5度王者の力で改善目指す
More from
Tech 3

F1ピエール・ガスリー、テック3株主に！　フェルスタッペンやハミルトンに先駆けMotoGPに参加

MotoGP
MotoGP
F1ピエール・ガスリー、テック3株主に！　フェルスタッペンやハミルトンに先駆けMotoGPに参加

KTM＆テック3、2026年マシンとカラーリングを発表。2025年からの色の変化は小幅に

MotoGP
MotoGP
KTM＆テック3、2026年マシンとカラーリングを発表。2025年からの色の変化は小幅に

バスティアニーニ、KTMでの苦戦は一体ナゼ？？　「マシンがあまりにも違っていた」とドゥカティ時代との違いクッキリ

MotoGP
MotoGP
バスティアニーニ、KTMでの苦戦は一体ナゼ？？　「マシンがあまりにも違っていた」とドゥカティ時代との違いクッキリ

最新ニュース

ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

IndyCar
Indy IndyCar
ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

スーパーGT
SGT スーパーGT
GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

スーパーGT
SGT スーパーGT
「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

KYOJO CUP
KJC KYOJO CUP
美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも