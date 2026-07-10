その契約、無効だから……KTMが2週間でちゃぶ台返しとビニャーレス暴露。将来は鈴鹿8耐への参戦も？「ミラーは楽しそうだったね」

現在テック3・KTMに所属するマーベリック・ビニャーレスは、2027年シーズンのシート確保が危うい状況にある。彼はKTMとの契約に一度はサインしたものの、後にそれが「無効」であると告げられたと暴露する。

まだMotoGPは夏休みにもなっていないが、2027年のグリッドに誰が並ぶかはほぼ出揃っており、ラインアップが未定なのは、ビニャーレスが現在所属するテック3だけとなっている。

ビニャーレスは6月下旬のオランダGPで、「（850ccの）ブルノテストに呼ばれなかった時点で、KTMに残留しないことは明らかだった」と話していた。そして今回、その予想が現実となったことを認め、現在はKTMとの話し合いも完全に途絶えていると明かした。

「もう話はしていない。先週ですべて終わったと思っている。だから、それ以降はもう何も話していない」

そうビニャーレスは語っており、自らの将来についても実質的に空席がないことから、最高峰クラス残留の可能性を否定した。

「分からない。僕はバイクに乗ってやれることはすべてやったと思っている」

「もちろん、何か良いチャンスがあるかもしれないし、ないかもしれない。でも今は何も探していない。他カテゴリーも含めてね」

「もしかしたら、僕はただレースを楽しみたいだけなのかもしれない。でも現時点では何も考えていない。今は最高の休暇を過ごしたいだけだ」

そしてさらに詳しく説明を求められると、ビニャーレスはKTMとの契約を巡る経緯を明かした。

「モンメロ（カタルニアGP）の後、ニュースでファビオ・ディ・ジャンアントニオ（KTMファクトリーチームへの加入）が僕の代わりになることを知った」

「だからKTMに確認した。するとムジェロ（5月31日）に着いた時、彼らは契約書をメールで送ってきた。そして僕はそれにサインした」

「正直に言えば、それ（契約内容）はまったく良いものではなかった。だけど、それでも僕はレースを続けたかった。KTMのエンジニアたちのことだって本当に信頼していたんだ。だから、自分にとって不利な条件だったけどサインした」

「それなのに、2週間後になって『あの契約は無効だ』と言われた。そんなことをされた後で、何を期待できるというんだ」

「もうここにはいたくない。彼らは真剣に受け止めてくれなかった。だから僕は、もうバイクレースの世界の外にいるような気持ちなんだ」

もっとも、ビニャーレスはバイクレースそのものへの情熱まで失ったわけではない。

「僕にとって難しいのは、すべてのバイクレースをひとまとめには考えられないということだ。僕はレースが好きだし、モトクロスも大好きだ。将来的には、別のレースに出場してみたいとも思っている」

「この前、ジャック・ミラーが鈴鹿8耐を走っているのを見たけど、本当に楽しそうだった。だから、違うことをやってみたい気持ちはある」

「でも今は、この世界の外にいるような感覚なんだ。だから、このまま続けることはないと思う」