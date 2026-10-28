MotoGP オーストラリアGP

アレックス・マルケス、MotoGPに高まる負荷に懸念「若手を大事にして。長期的にヒーローを生み出す必要がある」

アレックス・マルケスは、MotoGPに対して若手ライダーをより手厚く保護するよう求めている。

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

公開日時: 2026/10/28 23:01

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Iker Lecuona, Gresini Racing crash

写真：: Quinn Rooney / Getty Images

グレシーニのアレックス・マルケスは、近年MotoGPライダーへの負荷が増大している現状を鑑みて、若手への影響が大きいだろうと懸念しており、シリーズ運営側に配慮を求めている。

MotoGPは先週開催されたオーストラリアGPで、最終的に中止となったとはいえ、決勝に向けてフル参戦ライダー6名が出場できない状況（うち4名は負傷）に追い込まれた。

2023年にスプリントレースが最高峰クラスへ導入されてから、ライダーへの負荷は大きく高まった。2027年からは予選2回制の新フォーマットが導入されるが、それに対しても批判の声がある。

さらにライダーたちは、プロモーション活動により多くの時間を割くことも求められている。MotoGPは最近、こうしたイベントへの不参加が罰金や競技上のペナルティにつながる可能性があると警告している。

マルケス自身も、カタルニアGPのクラッシュで負った鎖骨と椎骨の骨折によって複数のレースを欠場しており、その負傷は現在もパフォーマンスに影響を及ぼしている。それ以上にマルケスは、MotoGPの未来を担う若手ライダーたちが長期的に負傷の影響を受けることを懸念しているという。

「ライダーたちにサーキット上で求められていることは、少し過剰だと思う。僕が話しているのは、あくまでサーキット上でのセッションについてだ。でも、コース上には大きなリスクがある」

マルケスはそう語る。

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「僕たちはどんどん速くなっている。そして、限界まで攻めるラップの数も増えている。ショーをより盛り上げるためにフォーマットも変更されたからだ。でも、ショーが大きくなれば、リスクも増える」

「スプリントが導入されたとき、負傷が増えた。僕は30歳だ。僕自身への影響はないだろう。引退する時期が1年早まるか、遅くなるかというだけだ。でも、フェルミン（アルデゲル／グレシーニ）やペドロ（アコスタ／KTM）のような若いライダーこそ、MotoGPが本当に大切にしなければならない存在なんだ。彼らはまだ20歳やそこらで、これだけ多くのレースとスプリントをこなすとなれば、今後はとても厳しくなるだろう」

「MotoGPはヒーローを生み出そうとしているんだろうけど、短期間だけではなく、長期的なことを考える必要があるんだ」

そしてマルケスはスプリントレースの数を半分以下に減らすことが理想だと語った。

「半分だね。理想的なのはF1が（2026年に）やっているように、6回くらいだと思う」

MotoGPでは今シーズン、フル参戦ライダーのうち10人が負傷からレースを欠場したことがある（最終的に中止されたオーストラリアGPでのホルヘ・マルティンとラウル・フェルナンデスを含む）。全ライダーが揃ってレースが行なわれたのは、開幕直後の3月に行なわれたブラジルGPまで遡らなくてはならない。

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