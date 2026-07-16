MotoGPの優遇措置、アプリリアとドゥカティが同ランクに。ホンダは優遇最大のグループに落ちる

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MotoGPは2026年シーズンの前半戦を終えコンセッションランクの査定が実施され、ドゥカティが初めて最上位のAランクから落ちることになった。

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
公開日時:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

　MotoGPはメーカーに対する優遇措置を定めたコンセッション制度の、2026年前半戦を終えた時点での新たなランク付けを更新。ドゥカティが初めてAランクから降格することになった。

　2024年に導入された現行のコンセッション制度では、シーズン中盤とシーズン終了時の年2回、過去1年間の各メーカーの獲得ポイントを集計し、獲得可能な最大ポイントに対する実際の獲得ポイントの割合でA～Dの4つのランク分けが行なわれる。

　先日行なわれた第11戦ドイツGPを区切りに、2026年のコンセッションの査定が実施されると、今シーズンの勢力図を象徴するようなランク付けとなった。

　2026年後半戦のランク付けは以下の通りだ。

A　該当なし
B　ドゥカティ、アプリリア
C　KTM
D　ホンダ、ヤマハ

　新たなコンセッション区分では、アプリリアがひとつ上のBランクへ昇格。一方で、これまで最も制限の厳しいAランクに留まっていたドゥカティは、現行制度で初めてBランクへ降格することになった。ドゥカティはAランク維持に必要な獲得可能ポイントの85％に対し、84.5％とわずか0.5ポイント届かず、初めて降格となった。

　これまではCランクにとどまってきたアプリリアだが、昨年からの好調な走りが反映され、獲得ポイント60～85％が対象となるBランク入りを果たした（72％のポイントを獲得）。

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Mirco Lazzari GP / Getty Images

　今回の変更でBランクに落ちたドゥカティにとって、最大のメリットとなるのが、約2年半ぶりにワイルドカード参戦が認められることだ。

　これにより、テストライダーのミケーレ・ピッロだけでなく、来季VR46へファクトリー契約で加入するとみられるスーパーバイク世界選手権ランキング首位のニコロ・ブレガもワイルドカード参戦させる選択肢が生まれる。

　アプリリアはBランクへ昇格したものの、制度上の変更点はそれほど大きくない。主な違いはテスト用タイヤが220本から190本へ減少することくらいだ。

　一方で降格したのがホンダだ。ホンダは制度が始まってからDランクが続いていたが、2025年シーズン終了時の査定で一度Cランクに昇格していた。しかし2026年シーズン開幕から苦しい戦いが続き、再びヤマハと同じDランクに戻ることになってしまった。

　ホンダは再びレギュラーライダーによるプライベートテストが可能となり、テストタイヤも40本増加。さらにエンジン開発の自由度も高まる。

　ルカ・マリーニとジョアン・ミルもHRCのプライベートテストに参加できる立場となるが、両者とも今季限りで契約満了を迎え、ホンダを離脱する予定であることから、実際に参加する可能性は低いとみられている。

■2027年シーズンは全メーカー横並びでスタート

　現行のコンセッション制度は2026年シーズン終了をもって一区切りとなり、2027年からは全メーカーが一律でBランクから新たなサイクルをスタートすることになる。

　各メーカーはすでに新型の850ccマシンへの開発にリソースを注いでおり、6月にはブルノでレギュラーライダーによるテストも実施済みだ。

　今後はオーストリアGP翌日のテストでも走行予定。その後、12月1日にバレンシアで行なわれる公式テストでは、2027年参戦予定の全ライダーが新型マシンを初めて走らせる予定となっている。

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