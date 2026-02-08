MotoGPシーズン開幕イベント、マレーシアのクアラルンプールで開催。ライダーたちがレーシングマシンで街に繰り出す

本文へスキップ

MotoGPの2026年シーズン開幕イベントが、マレーシアの首都クアラルンプールで行なわれ、昨年王者のマルク・マルケスを含むほぼ全てのライダーが参加した。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
編集:
優先ソースとして追加する
Luca Marini, Honda HRC, Joan Mir, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC, Joan Mir, Honda HRC

写真：: Steve Wobser / Getty Images

　2026年のMotoGPは、タイでの開幕戦まで1ヵ月を切った。そんなタイミングで、全チームがマレーシアの首都クアラルンプールに集結。シーズン開幕イベントを開催した。

　MotoGPは昨年、タイのバンコクでシーズン開幕イベントを初開催。今年はその開催地がクアラルンプールとなった。MotoGPを運営するドルナ・スポーツは当初、このシーズン開幕イベントをシンガポールで行なうことを検討していた。しかし、このイベント直前の2月3日から5日にかけてはセパン・インターナショナル・サーキットを舞台にテストが行なわれていたため、輸送・移動という側面を考え、マレーシアでの開催となった。

　クアラルンプールはMotoGPの人気が特に高い土地であり、これまでにも多くのチームがここで新マシンの発表会などを行なってきた。

　今回のイベントは、1日だけではなく、2月6日（金）から始まった。クアラルンプールのシンボル的存在であるペトロナスタワーなど、様々な場所に各チームの2026年マシンが展示され、その日の夜遅くにはライダーが集結し、写真撮影が行なわれるなどした。

　ペトロナスタワー周辺には全11チームのガレージが用意され、ライダーたちがコースイン／アウトするための仮設ピットレーンも準備された。

　そして7日（土）の夜、ライダーたちはレーシングマシンに跨ってクアラルンプールの街に繰り出した。ペトロナスタワー前の道路は封鎖され、彼らはウイリーなどを披露。走行順は昨年のランキングとは逆で、まずはプラマックとLCRがコースイン。ドゥカティが最後尾に控えた。

　この日のイベントに参加しなかったのは、ヤマハのファビオ・クアルタラロと、グレシーニのフェルミン・アルデゲルのふたりのみ。クアルタラロはセパンテストで怪我を負ったため、代役としてアウグスト・フェルナンデスが参加した。グレシーニは、アレックス・マルケスがひとりだけで走った。

　アプリリアのホルヘ・マルティンは、怪我からの回復途上にあったためにセパンテストを欠場したが、このイベントで”復帰”を果たした。

　走行後、ライダーたちはペトロナスタワーの麓にある大型ショッピングモール”スリヤKLCC”前に設置された特設ステージに登壇。インタビューに答えたり、ファンとの交流を楽しんだりした。

　複数のチーム代表へのインタビューも行なわれ、その中には新たにテック3の共同オーナーとなったギュンター・シュタイナーの姿もあった。

　近年は様々なレーシングカテゴリーが、大規模なシーズン開幕イベントを開催する傾向になる。しかし今季は、主要なレースで同様のイベントを開催したのはMotoGPだけである。F1は昨年、ロンドンでシーズン開幕イベントを行なったが、今年は新レギュレーション導入初年度ということもあり、この開催を見送った。

MotoGPライダー集合写真

MotoGPライダー集合写真

ホルヘ・マーティン、アプリリア・レーシングチーム

MotoGPライダー集合写真

マルク・マルケス、ドゥカティ・チーム、アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシング

ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム

バイクのラインナップ

マルク・マルケス、ドゥカティチーム

MotoGPライダー集合写真   

MotoGPライダー集合写真 

ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム

MotoGPライダー集合写真 

ヨハン・ザルコ、チームLCRホンダ

マルク・マルケスのバイク、ドゥカティ・チーム

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシング、マルク・マルケス、ドゥカティ・チーム

MotoGPライダー集合写真   

マルク・マルケス、ドゥカティチーム

フランコ・モルビデリ、VR46レーシングチーム

マルク・マルケス、ドゥカティチーム

MotoGPライダー集合写真   

MotoGPライダー集合写真   

MotoGPライダー集合写真   

マルク・マルケス、ドゥカティチーム

MotoGP ローンチ

ジャック・ミラー、プラマック・レーシング、トプラク・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3、エネア・バスティアニニ、レッドブルKTMテック3

ホルヘ・マーティン、アプリリア・レーシングチーム

トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

ラウル・フェルナンデス、トラックハウス・レーシング

ルカ・マリーニ、ホンダHRC

ヨハン・ザルコ、チームLCRホンダディオゴ・モレイラ、チームLCRホンダ

ジャック・ミラー、プラマック・レーシング

フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム、マルク・マルケス、ドゥカティチーム

アレックス・リンス、ヤマハファクトリーレーシング

MotoGP ローンチ

マルク・マルケス、ドゥカティチーム

ヨハン・ザルコ、LCRホンダチーム

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシング

アレックス・リンス、ヤマハファクトリーレーシング

ホルヘ・マーティン、アプリリア・レーシングチーム

フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム、マルク・マルケス、ドゥカティチーム

ヨハン・ザルコ、チームLCRホンダ

フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム、マルク・マルケス、ドゥカティチーム

マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3

マルコ・ベッツェッキ、アプリリア・レーシング

マーベリック・ビニャーレス、レッドブルKTMテック3

トプラック・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

ルカ・マリーニ、ホンダHRC

MotoGPライダー集合写真   

フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム、マルク・マルケス、ドゥカティチーム

ジャック・ミラー、プラマック・レーシング、トプラク・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

ディオゴ・モレイラ、チームLCRホンダ

ジャック・ミラー、プラマック・レーシング、トプラク・ラズガトリオグル、プラマック・レーシング

雰囲気

ジョアン・ミル、ホンダHRCルカ・マリーニ、ホンダHRC

ラウル・フェルナンデス、トラックハウス・レーシング

ジョアン・ミル、ホンダHRC

ファビオ・ディ・ジャンナントニオ、VR46レーシングチーム、フランコ・モルビデリ、VR46レーシングチーム

マルコ・ベッツェッキ、アプリア・レーシング、ホルヘ・マルティン、アプリア・レーシング

アレックス・リンス、ヤマハファクトリーレーシング

フランチェスコ・バニャイア、ドゥカティチーム、マルク・マルケス、ドゥカティチーム

