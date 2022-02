2019年にマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)と共に世界タイトルを獲得して以来、チャンピオンシップ争いからは遠ざかっているホンダ。2020年シーズンにマルケスが怪我で戦線を離脱した影響は大きく、彼が復帰後初めて勝利を収めた2021年第8戦ドイツGPまでの期間に他のホンダライダーは誰ひとりとして勝利することができなかった。このことから、2020年と2021年はホンダの弱点が浮き彫りとなったシーズンであることは明確である。

2013年にホンダからMotoGPの最高峰クラスにデビューを果たし、その年にチャンピオンを獲得して以降、マルケスの存在は年々重みを増している。それは、MotoGPクラスで最後にタイトルを獲得した2019年までの7年間でタイトルを防衛できなかったのは2015年のわずか1年だけという圧倒的な成績が証明している。

マルケスとRC213Vの組み合わせによる圧倒的なパフォーマンスもあり、RC213Vが”マルケスのためのバイク”と言われてきたことも事実だ。ホンダ陣営では2018年にダニ・ペドロサが引退して以降、マルケスのチームメイトとなったライダーは毎年苦戦を強いられている状況が続いていることもそれに拍車をかけた。

Much changed Honda for 2022 was the result of two poor years following Marquez's arm injury sustained at Jerez in 2020

