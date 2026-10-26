MotoGP オーストラリアGP

MotoGP、なぜオーストラリアGPを土曜日に前倒ししなかったのか？ 「レース開催が不可能になるほどとは予想されていなかった」

MotoGPオーストラリアGPは悪天候の影響から決勝が中止となってしまった。しかしなぜ土曜日に決勝を開催する形式に変更しなかったのだろうか？

Rubén Carballo Rosa

公開日時: 2026/10/26 9:27

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

フィリップアイランド・サーキットでのMotoGP最後の開催となった2026年のオーストラリアGP。しかしその終わり方は、日曜日に一切の走行が行なわれないという、最悪のモノとなってしまった。

日曜日の早朝、フィリップアイランドは大雨と強風に見舞われた。視界不良により医療ヘリコプターが飛行できず、セッションを開始できない状況となった。ここでは重大な事故が発生した場合にライダーを搬送するため、ヘリコプターの運航が不可欠だ。指定された病院があるオーストラリア本土のメルボルンまでは距離があり、救急車で陸路搬送すると45分という許容時間の上限を超えてしまうためだ。

サーキット自体は、レースを開催できる状況だと考えられていた。しかしこの医療ヘリの問題から、セッションの延期が続いた。

MotoGP側は最高峰クラスの決勝開催を何よりも優先していた。しかし、MotoGPマシンをコースに送り出すことは、どの時点でも不可能だった。何度かの延期を経て、現地時間午後4時前に中止の判断が下された。

この決定によって最も恩恵を受けたのは、負傷のためもともと決勝を欠場する予定だったアプリリアのホルヘ・マルティンだろう。マルティンは、タイトル争いで決定的な一歩を踏み出す機会を失ったマルク・マルケス（ドゥカティ）から、わずか10ポイント差の位置にとどまることに成功した。

しかしこの日が終わった時点で、ファンや報道陣の間にはひとつの疑問が残った。悪天候の予報いいいが分かっていたのなら、なぜ決勝を土曜日に前倒ししなかったのか、という疑問だ。

実際、過去には同様の対応を取った前例がある。2023年のオーストラリアGPだ。

この年も同じように厳しいコンディションが予想されていたため、金曜日の時点で、天候がより良好と見込まれた土曜日に決勝を前倒しすることを決定した。スプリントは日曜日に開催するスケジュールとし、どちらかのレースが中止になった場合でも、失われるポイントを抑えられるようにしていた。

結果的に、その懸念は現実のものとなった。土曜日に開催された決勝は無事行なわれたが、日曜日のスプリントは中止となった。

2026年のオーストラリアGPでは水曜日の時点ですでに悪天候が予報されていた。木曜日には、ファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）がメディアに対し、3年前と同じようにスケジュールが変更される可能性に言及していた。しかし、実際に変更が行なわれることはなかった。

この点についてメディアからの質問を受けたMotoGP側は、日曜日の天候が悪化することは予想されていたものの、レース開催が不可能になるほどの状況に陥るとは考えられていなかったと説明した。

「レースディレクションは、週末の天気予報を非常に注意深く監視していた。日曜日には雨と風が予報されていたが、レースを開催できなくなるリスクが生じるほどの状況になるとは予想されていなかった」

また土曜日の時点では、日曜日に視界不良によって医療ヘリコプターが運航できなくなるという情報を得ていなかったと説明した。

「土曜日の時点では、視界が制限され、日曜日にヘリコプターが飛行できなくなるという情報はなかった」

MotoGPは中止となったオーストラリアGPから、連戦でマレーシアGPが開催される。

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