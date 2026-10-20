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ヤマハ幹部、MotoGP新オーナーの改革に待った！「既存ファンを遠ざけないことも大事」

ヤマハのMotoGPマネージングディレクターであるパオロ・パヴェジオは、新オーナーのリバティ・メディアによる改革について、既存ファンを遠ざけないことも大事だと語った。

Richard Asher Giacomo Rauli

公開日時: 2026/10/20 3:11

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Paolo Pavesio, Yamaha Racing MD, Carlos Ezpeleta, CSO of MotoGP Sports Entertainment Group

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGPは新オーナーのリバティ・メディアのもと、ファン層や市場を拡大するための動きを進めている。この動きに対し、ヤマハのMotoGPマネージングディレクターであるパオロ・パヴェジオは、既存ファンをないがしろにしないことも大事と語る。

リバティ・メディアはMotoGPを掌握して以来、その見た目や雰囲気、魅力を変えようと働きかけている。例として大都市圏に近い場所でのレース開催を増やそうとしている方針や、ワイルドカードの廃止、スプリント予選の導入などが挙げられる。

しかしパヴェジオは進歩や変革そのものには賛成だとしたうえで、新たなアイデアは「賢明に運用」する必要があり、そうでなければMotoGPが現在のファン層を失うリスクがあると指摘した。

「私のオフィスには、2002年型の500ccマシンを分解したものが置いてある。フレーム、エンジン、ホイール、エキゾーストだけの状態だ。それを6時間でも眺めていられる。でも、それは過去のものだし、私がそれほど好きなのは、おそらく54歳だからだろう」

Motorsport.comイタリア版のインタビューにパヴェジオはそう語った。

「そして階下に行くと、アゴスチーニのドラムブレーキを装備したマシンがある。私の祖父なら、そちらの方をもっと気に入るだろう。自分が生きた時代のマシンだからね」

「物事が進化することを恐れる必要はない。ただし、明確で共有された考え方と戦略を持って進める必要がある」

パヴェジオはまた、MotoGPが今後どのような方向を目指すべきかを考えるうえで、F1と二輪レースのビジネス面における大きな違いを考慮する必要があると強調した。

Giacomo Agostini, Yamaha

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

「F1と二輪レースの最大の違いは、二輪レースにおける最大の投資家がメーカーだということだ」

「仮に、ここに投じられている投資の総額を100％とするなら、MotoGPに参戦する5メーカーによる投資が70％を占めている」

「では、なぜ私たちは投資するのか。バイクを売るためだ。だからこそ、慎重にならなければならない」

「もちろん、もう少し支出を抑えられるなら、それに越したことはない。しかし、実際にはこれは投資なのだ。重要なのは、全体が成長することだ」

「このスポーツを進化させるあまり、ファンが自分たちのスポーツだと思えなくなり、離れてしまうようなことがあってはならない」

パヴェジオは2027年の850ccマシンへやピレリタイヤへの移行については特に問題視していない。これはリバティ・メディアの買収以前から決まっていたものだ。彼はさらにこう続けた。

「来年の技術的な進化が間違っているとは思わない。マシンは依然として極限的なものだが、少しだけ人間に扱いやすいものになる」

「それによってショーとしての魅力も高まるはずだし、バイクを愛する人たちにとっても、依然として極限的で楽しいマシンであることに変わりはない。そのうえで、さまざまなデバイスを導入するか、禁止するかについては議論の余地がある」

「しかし、このスポーツが成長し、新しい人たちを呼び込めるのであれば、それはチャンスだと考えている」

「F1の場合、新しいファンが増えても、フェラーリの販売台数が増えるわけではない。マクラーレンやアルピーヌも同じだ。しかし、私たちの場合は違う。バイクが売れる可能性がある。私たちはスクーターも製造していて、人々は日常の移動手段としてそれを使っているんだ」

「だから、新しいファンが増えれば、ファン層の若返りにつながるだけでなく、ビジネス面での成長も後押ししてくれる可能性がある」

最後にパヴェジオはまずファン層が健全に成長し、メーカーにとってもビジネス上のメリットが確保されてこそ、F1の成功事例を取り入れるべきだと強調した。

「さらに、F1がチームそのものを収益や利益を生み出す資産へと変えたように、私たちも同じようにうまく取り組めるのであれば、それはなおさら素晴らしいことだ」

「だが慎重になる必要はある。しかし同時に、賢明に運用される進化に対しては、オープンに受け入れる姿勢を持たなければならない」

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