MotoGP マレーシアGP

ヤマハ、MotoGPカタールGPを欠場。緊迫する中東情勢を考慮し独自の決断

ヤマハは中東情勢が混迷を極める中行なわれようとしているMotoGPカタールGPには参加しないと発表した。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/01 11:06

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Alex Rins, Yamaha Factory Racing

写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGPに参戦するヤマハは、第20戦カタールGPを欠場すると明かした。

現在オーストラリアGPから始まった3連戦の真っ只中にあるMotoGP。マレーシアGPを終え、次戦は11月6日に開幕するカタールGPとなる。

しかしカタールGPはアメリカ・イスラエルとイランとの紛争で中東情勢が悪化している状況から、開催に疑問の声が上がっておりライダーとチームが中止に向けた働きかけを行なっていた。ただMotoGP側は予定通り開催する姿勢を鮮明にしているのが現状だった。

MotoGPのカルロス・エスペレータ副CEOはマレーシアGPの直前にカタールを訪問しており、当局からは、パドック関係者の安全について保証が得られたという。しかし地域情勢は依然として予測が難しい状況にある。特にアメリカではカタールGP前に中間選挙があり、その影響がどうなるか予想できない状況にある。また世界各国の大半は、自国民に対してカタールへの渡航を控えるよう勧告している。

そうした中、マレーシアGP終了後にヤマハが声明を発表し、カタールGPには参加しないことを決めたと明かした。これはヤマハの社内規定における戦争の影響が及ぶ地域への従業員の渡航を禁じる条項を適用したものだ。またこの動きは、サテライトチームのプラマックにも波及する可能性がある。

ヤマハの声明には次のように記されている。

「中東情勢に関する最新の評価を踏まえ、ヤマハは全社的な渡航制限を見直すだけの十分な根拠はないと判断した」

「その結果、ヤマハは2026年カタールGPに参加しないという決定をMotoGPグループに通知した」

「この決定は、現時点で入手可能な情報に基づくヤマハの判断を反映したものであり、MotoGPグループおよび大会主催者が実施している措置とは独立したものとなっている」

「ヤマハはMotoGPへの全面的な参戦を継続する姿勢に変わりはなく、ポルトガルGPでのレース復帰を楽しみにしている」

ヤマハのカタールGPからの撤退はMotoGPと参戦11チームとの対立をさらに深めるものだ。MotoGPスポーツ・エンターテインメント・グループは、これまでのすべての会合で、年間カレンダーに組み込まれた全ラウンドに参加するという契約上の義務をチームに繰り返し伝えていた。

またMotorsport.comの調べで、カタールGPを欠場した場合にはライダーが競技上または金銭面でのペナルティを受ける可能性があることも判明した。ペナルティには、最終2戦のポルトガルGPやバレンシアGPへの出場禁止が含まれる可能性もある。

なおMotoGPは、ヤマハがカタールGPに参加しないと決めたことについて、まだ公式な反応を示していない。

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