MotoGP カタールGP

プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ

MotoGPは2027年からマシンが大きく変わるが、プラマックはヤマハが即座に優勝争いへ加われるとは考えていないようだ。

Rachit Thukral

公開日時: 2026/11/19 3:09

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Jack Miller, Pramac Racing

写真：: Asif Zubairi

MotoGPは2027年シーズンからレギュレーションが大きく変わるため、勢力図のシャッフルも期待されている。しかしプラマックは、今苦戦しているヤマハが、新マシンの時代に入ってすぐにトップ争いができるとは考えていないようだ。

ヤマハは近年苦戦が続いてきたが、2026年シーズンにはエンジンをV4へと変更する大規模な刷新を進めた。今シーズンはまだそうした変化に見合う結果は残せていないが、ヤマハは2027年以降の新時代に向けた変革をさらに進めている。

新レギュレーションではエンジンが850ccとなり、空力に関する規制も強化。ライドハイトデバイスが禁止され、タイヤサプライヤーもピレリに変わるなど変化は多岐にわたっている。

2025年にヤマハ陣営へと加わったプラマック。彼らにとっても新レギュレーションの到来は低迷した2シーズンから復活するための絶好のチャンスだ。しかしチームマネージャーのジーノ・ボルゾイは期待を抑えており、新型マシンでヤマハがすぐにトップ争いをできるとは予想していない。

「来年は大きなチャンスがある。全員にとって新しいレギュレーションであり、新しいマシンになるからだ。そして我々はほぼゼロからスタートしなければならない」

ボルゾイはMotorsport.comにそう語った。

「2027年はヤマハのV4エンジンにとっては2年目になる。今年は多くのことを学んだシーズンとなっているのは間違いない。来年は、より良い状態で、もっと速さを備えてシーズンをスタートできることを願っている。ただ、他のメーカーがどのような状況にあるのかは誰にも分からない」

「シーズン中にもいくつかテストを行なってきた。実際のところ、今年と比べてそれほど大きく離れているわけではない。だから、様子を見てみよう。シーズン序盤に、他メーカーが我々と比べてどの位置にいるのかを確認するのは興味深いことになるはずだ」

「ヤマハにとっても我々にとっても、非常に大きな仕事になる。しかし、我々全員にとって新しいシーズンであり、新しい章の始まりだ。もしかすると、他のファクトリーとのギャップを縮められるかもしれない。それが我々の目標だ」

「すぐにトップに立てるとは思っていない。しかし、シーズンを通じて差を縮められると考えている」

Gino Borsoi, Team Manager, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

新マシンでの勢力図が明らかになるのは、2月のプレシーズンテストになってくるだろう。ただテスト自体はボルゾイの語るように既に進んでおり、9月にはピレリタイヤと合わせて850ccマシンのテストがレッドブルリンクで行なわれ、ライバルと比較する機会もあった。

プラマックは、新世代マシンのプロトタイプのパフォーマンスを見る限り、最高出力が依然としてヤマハの弱点になると考えている。ヤマハはまだV4エンジンへの理解を深めている段階にあるためだ。

その一方でボルソイは、2027年後半までにいくつかのアップデートを投入することで、ヤマハがエンジンの最高出力を「大きく向上させられる」と期待している。

「我々はまだ始まったばかりだ」と彼は続けた。

「オーストリアはコースレイアウトの関係で、エンジンにとって非常に厳しいサーキットだということは分かっている。高いパフォーマンスが求められる。そこでは、まだ苦戦している。しかし、ヤマハはその部分に懸命に取り組んでいる」

「冬の間に小さな一歩を踏み出し、シーズン開幕に向けて準備を整えられることを願っている。ただ、その分野ではまだ十分な力を持っていないことも分かっている。私としてはシーズン中盤から終盤にかけて、大きく前進できると期待している」

プラマックはドゥカティ陣営からヤマハ陣営に移って以来、メーカーとより緊密な協力体制を築いており、新レギュレーションに備える上での役割も重要なものを担っている。

ボルゾイは「プラマックとしてこのプロジェクトに参加できていることを本当にうれしく思っている」と語り、さらにこう続けた。

「我々は持てる力をすべて注いでいる。実際、シーズン開幕前には日本へ行き、マシンを確認して我々の知見などを全て共有するつもりだ」

「どうなるか見てみよう。興味深いプロジェクトだ。幸い、来年は新レギュレーションによってゼロからスタートできる。だからこそ、我々にもチャンスがある」

「我々は懸命に取り組んでいる。オーストリアでは、さまざまなパーツやアップデートをテストした。その時は我々だけでなく、ヤマハのチームもコースを走っていた。（来季ライダーの）イザン・ゲバラもオーストリアでマシンをテストしたが、本当に素晴らしいテストだったし、その時の彼のパフォーマンスには驚かされた」

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