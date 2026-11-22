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中村紀庵ベルタがマカオを制す！ 最終ラップに加藤大翔と佐野雄城がクラッシュ｜第73回マカオGP FIA FRワールドカップ
中村紀庵ベルタが、レース終盤にオーバーテイクを成功させマカオGPのFRワールドカップ優勝。
Stephen Lickorish 田中 健一
編集: 2026/11/22 9:51
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Kean Nakamura-Berta
写真：: Macau Grand Prix Organizing Committee
第73回マカオGPのFIA フォーミュラ・リージョナル・ワールドカップが行なわれ、ウイリアムズの育成ドライバーであり、SJMセオドール・レーシングから参戦した中村紀庵ベルタが優勝した。
予選レース6位だった中村は、決勝レースで徐々に順位を上げ、序盤をリードしたエンツォ・デリニー（KCMG By Pinnacle Motorsport）の背後2番手につけ、プレッシャーをかけた。デリニーは何とか逃げ切ろうとリスボンへのブレーキングを遅らせたが、減速し切れずにバリアに激突してしまう。
これで首位に立った中村は後続を引き離し、最終的にはアレックス・ニノヴィッチ（ローディン）に2.4秒の差をつけてトップチェッカー。マカオGP制覇を果たした。
TOM'Sから参戦した佐野雄城も好走を見せ、一時中村に次ぐ2番手を走っていた。しかしレース終盤、R-ace GPのラシッド・アル・ダヘリとニノヴィッチらに抜かれ、さらに最終周にはARTの加藤大翔にも先行された。
佐野は加藤を抜き返そうと反撃を試みたが、リスボア・コーナーで加藤に激突してしまい、2台揃ってタイヤバリアに激突。さらに加藤のマシンに、マッテオ・デ・パロ（CL Motorsport ）も突っ込んでしまった。
この結果加藤と佐野はチェッカーを受けられず、それぞれ17位と19位に終わった。
TOM'Sのもう1台のマシンに乗った梅垣清は、やはりリスボアでウォールにヒット。レースに戻ることができたものの、1周遅れの20位でのフィニッシュとなった。
山越陽悠（KCMG By Pinnacle Motorsport ）は10周目にスローダウン。フィニッシュを迎えることはできなかった。
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