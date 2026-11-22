Other open wheel

中村紀庵ベルタがマカオを制す！ 最終ラップに加藤大翔と佐野雄城がクラッシュ｜第73回マカオGP FIA FRワールドカップ

中村紀庵ベルタが、レース終盤にオーバーテイクを成功させマカオGPのFRワールドカップ優勝。

Stephen Lickorish 田中 健一

編集: 2026/11/22 9:51

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Kean Nakamura-Berta

写真：: Macau Grand Prix Organizing Committee

第73回マカオGPのFIA フォーミュラ・リージョナル・ワールドカップが行なわれ、ウイリアムズの育成ドライバーであり、SJMセオドール・レーシングから参戦した中村紀庵ベルタが優勝した。

予選レース6位だった中村は、決勝レースで徐々に順位を上げ、序盤をリードしたエンツォ・デリニー（KCMG By Pinnacle Motorsport）の背後2番手につけ、プレッシャーをかけた。デリニーは何とか逃げ切ろうとリスボンへのブレーキングを遅らせたが、減速し切れずにバリアに激突してしまう。

これで首位に立った中村は後続を引き離し、最終的にはアレックス・ニノヴィッチ（ローディン）に2.4秒の差をつけてトップチェッカー。マカオGP制覇を果たした。

TOM'Sから参戦した佐野雄城も好走を見せ、一時中村に次ぐ2番手を走っていた。しかしレース終盤、R-ace GPのラシッド・アル・ダヘリとニノヴィッチらに抜かれ、さらに最終周にはARTの加藤大翔にも先行された。

佐野は加藤を抜き返そうと反撃を試みたが、リスボア・コーナーで加藤に激突してしまい、2台揃ってタイヤバリアに激突。さらに加藤のマシンに、マッテオ・デ・パロ（CL Motorsport ）も突っ込んでしまった。

この結果加藤と佐野はチェッカーを受けられず、それぞれ17位と19位に終わった。

TOM'Sのもう1台のマシンに乗った梅垣清は、やはりリスボアでウォールにヒット。レースに戻ることができたものの、1周遅れの20位でのフィニッシュとなった。

山越陽悠（KCMG By Pinnacle Motorsport ）は10周目にスローダウン。フィニッシュを迎えることはできなかった。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分

More from

Stephen Lickorish





FRECA王者スレイターが独走勝利。日本勢最上位は加藤大翔の5位｜マカオGP FRワールドカップ予選レース



General



General 1 年前



FRECA王者スレイターが独走勝利。日本勢最上位は加藤大翔の5位｜マカオGP FRワールドカップ予選レース





ル・マン優勝のクビサ、ギヤボックストラブルで「マシンは本当にギリギリだった」と明かす



WEC



WEC



24 Hours of Le Mans



2025/06/17



ル・マン優勝のクビサ、ギヤボックストラブルで「マシンは本当にギリギリだった」と明かす





フォード、レッドブルF1のPU開発ディレクターを2027年からのWECプロジェクト責任者に起用。シャシーはオレカに決定



WEC



WEC 2025/06/14



フォード、レッドブルF1のPU開発ディレクターを2027年からのWECプロジェクト責任者に起用。シャシーはオレカに決定

最新ニュース





中村紀庵ベルタがマカオを制す！ 最終ラップに加藤大翔と佐野雄城がクラッシュ｜第73回マカオGP FIA FRワールドカップ



Other open wheel



Misc Other open wheel 1 分前



中村紀庵ベルタがマカオを制す！ 最終ラップに加藤大翔と佐野雄城がクラッシュ｜第73回マカオGP FIA FRワールドカップ





アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



19 分前



アントネッリ、ラスベガスGP最終盤の失速を説明「アクセルをちょっと緩めてしまい、システムが誤作動した」





ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



56 分前



ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」





未勝利で終わってなるものか！ ベテラン野尻智紀が意地の完勝ポールトゥウイン｜スーパーフォーミュラ最終戦決勝レポート



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



1 時間前



未勝利で終わってなるものか！ ベテラン野尻智紀が意地の完勝ポールトゥウイン｜スーパーフォーミュラ最終戦決勝レポート

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録