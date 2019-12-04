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鈴鹿合同・ルーキーテスト｜最終エントリーリスト発表、合計22名が参加
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鈴鹿サーキットで始まったスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストの最終エントリーリストが、スーパーフォーミュラの公式サイトで発表された。
鈴鹿サーキットで始まった、スーパーフォーミュラの合同・ルーキーテスト。セッション初日を迎えた12月4日（水）に最新のエントリーリストが発表され、合計22名のドライバーが参加することが明らかとなった。
今回のテストには、来季復活を果たすThreeBond DragoCORSEを含む20台が参加。ドライバーは12月4日時点で合計22名がエントリーされている。なおThreeBond DragoCORSEの12号車とB-Max Racing with motoparkの51号車からダブルエントリーとなっているシャルル・ミレッシだが、初日は51号車をドライブしている。
【スーパーフォーミュラ合同・ルーキーテスト エントリーリスト（12月4日時点）】
DOCOMO TEAM DANDELION RACING
#1 山本尚貴
#5 福住仁嶺
KONDO RACING
#3 山下健太
#4 サッシャ・フェネストラズ
UOMO SUNOCO TEAM LEMANS
#8 片山義章
ThreeBond Drago CORSE
#12 シャルル・ミレッシ
#012 松下信治
TEAM MUGEN
#15 ユーリ・ヴィップス
#16 野尻智紀
REAL RACING
#17 塚越広大
carrozzeria Team KCMG
#18 小林可夢偉
#018 国本雄資
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
#19 関口雄飛
#20 平川亮
VANTELIN TEAM TOM’S
#36 宮田莉朋
#37 ニック・キャシディ
JMS P.MU/CERUMO･INGING
#38 石浦宏明
#39 坪井翔
B-Max Racing with motopark
#50 ルーカス・アウアー
#51 シャルル・ミレッシ
TCS NAKAJIMA RACING
#64 大津弘樹
#064 大湯都史樹
#65 牧野任祐
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この記事について
|シリーズ
|スーパーフォーミュラ
|イベント
|合同・ルーキーテスト
|執筆者
|吉田知弘
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レースハブ
26 10月 - 27 10月
|セッション
|日付
|
ローカル時刻
ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
|コンテンツ
|Free Practice 1
|
木 24 10月
金 25 10月
|
19:00
11:00
|
|Free Practice 2
|
金 25 10月
土 26 10月
|
17:20
09:20
|
|Qualifying
|
金 25 10月
土 26 10月
|
20:25
12:25
|
|Free Practice 3
|
土 26 10月
日 27 10月
|
16:10
08:10
|
|Race
|
土 26 10月
日 27 10月
|
22:00
14:00
|
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