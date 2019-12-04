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鈴鹿合同・ルーキーテスト｜最終エントリーリスト発表、合計22名が参加

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鈴鹿合同・ルーキーテスト｜最終エントリーリスト発表、合計22名が参加
執筆:
2019/12/04 1:06

鈴鹿サーキットで始まったスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストの最終エントリーリストが、スーパーフォーミュラの公式サイトで発表された。

　鈴鹿サーキットで始まった、スーパーフォーミュラの合同・ルーキーテスト。セッション初日を迎えた12月4日（水）に最新のエントリーリストが発表され、合計22名のドライバーが参加することが明らかとなった。

　今回のテストには、来季復活を果たすThreeBond DragoCORSEを含む20台が参加。ドライバーは12月4日時点で合計22名がエントリーされている。なおThreeBond DragoCORSEの12号車とB-Max Racing with motoparkの51号車からダブルエントリーとなっているシャルル・ミレッシだが、初日は51号車をドライブしている。

【スーパーフォーミュラ合同・ルーキーテスト　エントリーリスト（12月4日時点）】

DOCOMO TEAM DANDELION RACING
#1 山本尚貴
#5 福住仁嶺

KONDO RACING
#3 山下健太
#4 サッシャ・フェネストラズ

UOMO SUNOCO TEAM LEMANS
#8 片山義章

ThreeBond Drago CORSE
#12 シャルル・ミレッシ
#012 松下信治

TEAM MUGEN
#15 ユーリ・ヴィップス
#16 野尻智紀

REAL RACING
#17 塚越広大

carrozzeria Team KCMG
#18 小林可夢偉
#018 国本雄資

ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
#19 関口雄飛
#20 平川亮

VANTELIN TEAM TOM’S
#36 宮田莉朋
#37 ニック・キャシディ

JMS P.MU/CERUMO･INGING
#38 石浦宏明
#39 坪井翔

B-Max Racing with motopark
#50 ルーカス・アウアー
#51 シャルル・ミレッシ

TCS NAKAJIMA RACING
#64 大津弘樹
#064 大湯都史樹
#65 牧野任祐

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シリーズ スーパーフォーミュラ
イベント 合同・ルーキーテスト
執筆者 吉田知弘

レースハブ

第7戦：鈴鹿

第7戦：鈴鹿

26 10月 - 27 10月
セッション 日付
ローカル時刻
ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
 コンテンツ
Free Practice 1
木 24 10月
金 25 10月
19:00
11:00
Free Practice 2
金 25 10月
土 26 10月
17:20
09:20
Qualifying
金 25 10月
土 26 10月
20:25
12:25
Free Practice 3
土 26 10月
日 27 10月
16:10
08:10
Race
土 26 10月
日 27 10月
22:00
14:00
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