鈴鹿サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ合同・ルーキーテスト2日目午前は福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)が1分35秒190を記録。非公式ながら従来のコースレコードを大きく上回るタイムを叩き出した。

テスト2日目は8時50分から午前のセッションがスタート。ドライコンディションではあるものの、前日より寒さが一段と厳しい中での走行となった。前日午後のセッションから参加ドライバー等の変更はなく、TCS NAKAJIMA RACINGの64号車は大湯都史樹、carrozzeria Team KCMGの18号車は国本雄資がテストを担当していた。

各車とも走り始めから積極的に周回を重ねていたが開始から25分を過ぎたところで赤旗が出された。原因は計時システムに問題があった事のようで、その確認のために約35分間セッションが中断されることになった。

セッションは9時50分に再開されたものの、直後に塚越広大(REAL RACING)がマシントラブルによって西ストレートでストップ。さらには片山義章(UOMO SUNOCO TEAM LEMANS)がダンロップコーナーでスピンを喫したことで、セッション前半だけで合計3度の赤旗中断が発生した。

また、特に計時トラブルによる中断時間が長かったこともあり、本来は10時50分までだった走行時間を11時25分まで延長することになった。

片山のマシンの回収が終わり、10時23分にセッションが再開されると各車続々とタイムを更新。特に前日から新品のソフトタイヤを履けていないドライバーが多かったこともあり、このセッションで積極的に装着してタイムアタックのシミュレーションを行うドライバーが目立った。

そんな中、驚異的なタイムを出したのがDOCOMO TEAM DANDELION RACING勢。残り45分を切ったところで山本尚貴が1分35秒260をマークすると、福住も負けじとタイムを上げ1分35秒190を記録。テストのため非公式ではあるがコースレコードを上回るタイムを叩き出した。

さらに前日トップタイムを記録したユーリ・ヴィップス(TEAM MUGEN)もアタックを行ない1分35秒342で3番手に食い込むと、残り15分を切ったところで大湯も速さをみせ1分35秒441で4番手につけた。

残り10分を切って、各車が最後のタイムアタックシミュレーションを行なおうかというところで、再び赤旗が出された。ヴィップスがシケインでコースオフを喫し身動きが取れなくなっていたためだ。この後のスケジュール等の関係もあり、午前のセッションはこの赤旗をもって終了。セッショントップは福住となった。

【SF鈴鹿合同・ルーキーテスト 2日目午前:結果】

1.福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)1分35秒190

2.山本尚貴(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)1分35秒260

3.ユーリ・ヴィップス(TEAM MUGEN)1分35秒342

4.大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)1分35秒441

5.野尻智紀(TEAM MUGEN)1分35秒478

6.松下信治(ThreeBond Drago CORSE)1分35秒871

7.山下健太(KONDO RACING)1分35秒966

8.ルーカス・アウアー(B-Max Racing with motopark)1分36秒062

9.石浦宏明(JMS P.MU/CERUMO・INGING)1分36秒516

10.国本雄資(carrozzeria Team KCMG)1分36秒552

11.関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)1分36秒578

12.シャルル・ミレッシ(B-Max Racing with motopark)1分36秒755

13.坪井翔(JMS P.MU/CERUMO・INGING)1分36秒874

14.平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)1分36秒906

15.ニック・キャシディ(VANTELIN TEAM TOM’S)1分37秒209

16.牧野任祐(TCS NAKAJIMA RACING)1分37秒229

17.サッシャ・フェネストラズ(KONDO RACING)1分37秒295

18.宮田莉朋(VANTELIN TEAM TOM’S)1分37秒560

19.片山義章(UOMO SUNOCO TEAM LEMANS)1分39秒180

20.塚越広大(REAL RACING) No Time