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スーパーフォーミュラ / 特集

スーパーフォーミュラに今季参戦する全20台のデザイン画像が公式サイトで公開

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Nick Cassidy, #1 VANTELIN TEAM TOM’S

Nick Cassidy, #1 VANTELIN TEAM TOM’S
1/20

写真：: TOM'S

Kazuki Nakajima, #36 VANTELIN TEAM TOM’S

Kazuki Nakajima, #36 VANTELIN TEAM TOM’S
2/20

写真：: TOM'S

Kenta Yamashita, #3 KONDO RACING

Kenta Yamashita, #3 KONDO RACING
3/20

写真：: Kondo Racing

Sacha Fenestraz, #4 KONDO RACING

Sacha Fenestraz, #4 KONDO RACING
4/20

Naoki Yamamoto, #5 DOCOMO TEAM DANDELION RACING

Naoki Yamamoto, #5 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
5/20

写真：: Dandelion Racing

Nirei Fukuzumi, #6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING

Nirei Fukuzumi, #6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
6/20

写真：: Dandelion Racing

Kamui Kobayashi, #7 carrozzeria Team KCMG

Kamui Kobayashi, #7 carrozzeria Team KCMG
7/20

写真：: KCMG Team

Yuji Kunimoto, #18 carrozzeria Team KCMG

Yuji Kunimoto, #18 carrozzeria Team KCMG
8/20

写真：: KCMG Team

Tatiana Calderón, #12 ThreeBond DRAGO CORSE

Tatiana Calderón, #12 ThreeBond DRAGO CORSE
9/20

写真：: dragocorse

Kazuya Oshima, #14 ROOKIE Racing

Kazuya Oshima, #14 ROOKIE Racing
10/20

写真：: ROOKIE Racing

Jüri Vips, #15 TEAM MUGEN

Jüri Vips, #15 TEAM MUGEN
11/20

写真：: Mugen

Tomoki Nojiri, #16 TEAM MUGEN

Tomoki Nojiri, #16 TEAM MUGEN
12/20

写真：: Mugen

Yuhi Sekiguchi, #19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL

Yuhi Sekiguchi, #19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
13/20

写真：: Impul

Ryo Hirakawa, #20 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL

Ryo Hirakawa, #20 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
14/20

写真：: Impul

Hiroaki Ishiura, #38 P.MU／CERUMO・INGING

Hiroaki Ishiura, #38 P.MU／CERUMO・INGING
15/20

写真：: Inging Motorsport

Sho Tsuboi, #39 P.MU／CERUMO・INGING

Sho Tsuboi, #39 P.MU／CERUMO・INGING
16/20

写真：: Inging Motorsport

Sergio Sette Camara, #50 B-MAX RACING TEAM

Sergio Sette Camara, #50 B-MAX RACING TEAM
17/20

写真：: Team B-Max

Charles Milesi, #51 B-MAX RACING TEAM

Charles Milesi, #51 B-MAX RACING TEAM
18/20

写真：: Team B-Max

Tadasuke Makino, #64 TCS NAKAJIMA RACING

Tadasuke Makino, #64 TCS NAKAJIMA RACING
19/20

写真：: Nakajima Racing

Toshiki Oyu, #65 TCS NAKAJIMA RACING

Toshiki Oyu, #65 TCS NAKAJIMA RACING
20/20

写真：: Nakajima Racing

執筆:
2020/04/30 10:00

2020シーズンの全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する全20台のカラーリングデータ画像が、同シリーズの公式サイトで公開。ダウンロードも可能となっている。

　2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する全20台のマシンのカラーリングが、スーパーフォーミュラの公式サイトで一同に公開された。

　すでに3月24日〜25日の富士公式テストで今季のカラーリングを公開したチームもあったが、一部の車両はまだカラーリングが完成していないなど未公表だった。

　今回は2020シーズンの完成バージョンのデータ画像が公式サイト内の各チーム＆ドライバーページで公開され、4年ぶりに復帰するTHREEBOND Drago CORSEや、今季から参戦するROOKIE RACINGのカラーリングも確認することができる。

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シリーズ スーパーフォーミュラ
執筆者 吉田知弘

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