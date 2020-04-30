スーパーフォーミュラ / 特集
スーパーフォーミュラに今季参戦する全20台のデザイン画像が公式サイトで公開
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Nick Cassidy, #1 VANTELIN TEAM TOM’S
1/20
写真：: TOM'S
Kazuki Nakajima, #36 VANTELIN TEAM TOM’S
2/20
写真：: TOM'S
Kenta Yamashita, #3 KONDO RACING
3/20
写真：: Kondo Racing
Sacha Fenestraz, #4 KONDO RACING
4/20
Naoki Yamamoto, #5 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
5/20
写真：: Dandelion Racing
Nirei Fukuzumi, #6 DOCOMO TEAM DANDELION RACING
6/20
写真：: Dandelion Racing
Kamui Kobayashi, #7 carrozzeria Team KCMG
7/20
写真：: KCMG Team
Yuji Kunimoto, #18 carrozzeria Team KCMG
8/20
写真：: KCMG Team
Tatiana Calderón, #12 ThreeBond DRAGO CORSE
9/20
写真：: dragocorse
Kazuya Oshima, #14 ROOKIE Racing
10/20
写真：: ROOKIE Racing
Jüri Vips, #15 TEAM MUGEN
11/20
写真：: Mugen
Tomoki Nojiri, #16 TEAM MUGEN
12/20
写真：: Mugen
Yuhi Sekiguchi, #19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
13/20
写真：: Impul
Ryo Hirakawa, #20 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
14/20
写真：: Impul
Hiroaki Ishiura, #38 P.MU／CERUMO・INGING
15/20
写真：: Inging Motorsport
Sho Tsuboi, #39 P.MU／CERUMO・INGING
16/20
写真：: Inging Motorsport
Sergio Sette Camara, #50 B-MAX RACING TEAM
17/20
写真：: Team B-Max
Charles Milesi, #51 B-MAX RACING TEAM
18/20
写真：: Team B-Max
Tadasuke Makino, #64 TCS NAKAJIMA RACING
19/20
写真：: Nakajima Racing
Toshiki Oyu, #65 TCS NAKAJIMA RACING
20/20
写真：: Nakajima Racing
2020シーズンの全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する全20台のカラーリングデータ画像が、同シリーズの公式サイトで公開。ダウンロードも可能となっている。
2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する全20台のマシンのカラーリングが、スーパーフォーミュラの公式サイトで一同に公開された。
すでに3月24日〜25日の富士公式テストで今季のカラーリングを公開したチームもあったが、一部の車両はまだカラーリングが完成していないなど未公表だった。
今回は2020シーズンの完成バージョンのデータ画像が公式サイト内の各チーム＆ドライバーページで公開され、4年ぶりに復帰するTHREEBOND Drago CORSEや、今季から参戦するROOKIE RACINGのカラーリングも確認することができる。
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この記事について
|シリーズ
|スーパーフォーミュラ
|執筆者
|吉田知弘
スーパーフォーミュラに今季参戦する全20台のデザイン画像が公式サイトで公開
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