2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦する全20台のマシンのカラーリングが、スーパーフォーミュラの公式サイトで一同に公開された。

すでに3月24日〜25日の富士公式テストで今季のカラーリングを公開したチームもあったが、一部の車両はまだカラーリングが完成していないなど未公表だった。

今回は2020シーズンの完成バージョンのデータ画像が公式サイト内の各チーム＆ドライバーページで公開され、4年ぶりに復帰するTHREEBOND Drago CORSEや、今季から参戦するROOKIE RACINGのカラーリングも確認することができる。