野尻智紀が今季4度目のポールポジション獲得！　宮田が2番手に続く……ローソンは7番手に沈む｜スーパーフォーミュラ第8戦鈴鹿予選結果

■スーパーフォーミュラ第8戦鈴鹿：予選結果

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'37''292

2. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1'37''599

3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37''637

4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37''706

5. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING）1'37''717

6. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'37''856

7. リアム・ローソン（TEAM MUGEN）1'37''878

8. 山下健太（KONDO RACING）1'37''935

9. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'38''222

10. 松下信治（B-Max Racing Team）1'38''840

11. 佐藤蓮（TCS NAKAJIMA RACING）2'08''056

12. 福住仁嶺（ThreeBond Racing）2'08''836

——以下Q1敗退——

13. 阪口晴南（P.MU／CERUMO・INGING）1'38''376

14. ジェム・ブリュックバシェ（TGM Grand Prix）1'38''576

15. 国本雄資（Kids com Team KCMG）1'38''843

16. 小高一斗（KONDO RACING）1'38''524

17. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'38''980

18. 大草りき（TGM Grand Prix）1'38''797

19. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'39''046

20. ラウル・ハイマン（B-Max Racing Team）1'39''797

21. 大津弘樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'47''715

22. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'49''073