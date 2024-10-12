坪井翔、7番グリッドから逆転勝利！　岩佐歩夢2位、小林可夢偉3位で久々表彰台｜スーパーフォーミュラ第6戦富士：決勝速報

スーパーフォーミュラ第6戦富士：決勝暫定結果

1. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）

2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）

3. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）

4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

5. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）

6. 野尻智紀（TEAM MUGEN）

7. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）

8. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）

9. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

10. 山下健太（KONDO RACING）

11. ニック・デ・フリーズ（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）

12. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）

13. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）

14. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）

15. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）

16. 小高一斗（KONDO RACING）

17. Juju（TGM Grand Prix）

18. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）

19. 大津弘樹（TGM Grand Prix）

大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）

木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）