開幕戦ウイナーは野尻智紀！ ルーキー勢最上位は岩佐の9位、Jujuは17位完走｜スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：決勝順位速報
2024年スーパーフォーミュラ開幕戦が3月10日に鈴鹿サーキットで行なわれた。優勝したのは2021年、2022年のシリーズチャンピオン、野尻智紀（TEAM MUGEN）だった。
Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN
Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：決勝暫定順位
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
2. 山下健太（KONDO RACING）
3. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）
4. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
5. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
6. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）
7. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）
8. 松下信治（TGM Grand Prix）
9. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）
10. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
11. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
12. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）
13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）
14. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）
15. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）
16. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）
17. Juju（TGM Grand Prix）
18. テオ・プルシェール（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）
19. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）
20. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）
21. 小高一斗（KONDO RACING）
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