阪口晴南がポールポジション！　太田格之進、野尻智紀を下す｜スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：公式予選結果

スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：公式予選結果

1. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'35''789

2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'35''880

3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'35''926

4. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'36''034

5. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'36''057

6. 山下健太（KONDO RACING）1'36''124

7. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'36''156

8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36''295

9. 松下信治（TGM Grand Prix）1'36''351

10. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'36''387

11. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'36''446

12. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'36''851

——以下Q1敗退——

13. 小高一斗（KONDO RACING）1'36''697

14. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'36''840

15. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'36''729

16. テオ・プルシェール（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'36''868

17. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'37''292

18. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'36''938

19. Juju（TGM Grand Prix）1'40''699

20. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'37''331

21. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'38''467