岩佐歩夢、デビュー2戦目で初ポール獲得！｜スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：予選順位速報
スーパーフォーミュラ第2戦オートポリスの公式予選が行なわれ、TEAM MUGENの岩佐歩夢がポールポジションを獲得した。
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：公式予選結果
1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'26''632
2. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'26''970
3. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'27''046
4. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'27''047
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'27''063
6. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'27''079
7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'27''094
8. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'27''333
9. 山下健太（KONDO RACING）1'27''412
10. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'27''538
11. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'27''730
12. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'27''857
ーー以下Q1で敗退ーー
13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'27''927
14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'28''587
15. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'28''171
16. 松下信治（TGM Grand Prix）1'28''611
17. ベン・バーニコート（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'28''461
18. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'28''646
19. Juju（TGM Grand Prix）1'30''373
20. 小高一斗（KONDO RACING）1'29''070
21. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'29''078
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