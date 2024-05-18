岩佐歩夢、デビュー2戦目で初ポール獲得！｜スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：予選順位速報

スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：公式予選結果

1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'26''632

2. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'26''970

3. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'27''046

4. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'27''047

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'27''063

6. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'27''079

7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'27''094

8. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'27''333

9. 山下健太（KONDO RACING）1'27''412

10. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'27''538

11. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'27''730

12. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'27''857

ーー以下Q1で敗退ーー

13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'27''927

14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'28''587

15. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'28''171

16. 松下信治（TGM Grand Prix）1'28''611

17. ベン・バーニコート（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'28''461

18. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'28''646

19. Juju（TGM Grand Prix）1'30''373

20. 小高一斗（KONDO RACING）1'29''070

21. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'29''078