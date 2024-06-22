大湯都史樹が好調トップタイム。福住仁嶺、岩佐歩夢が続く｜スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：土曜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：土曜フリー走行タイム結果

1. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'06''133

2. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'06''426

3. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'06''454

4. 山下健太（KONDO RACING）1'06''508

5. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'06''539

6. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'06''647

7. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'06''655

8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'06''672

9. 小高一斗（KONDO RACING）1'06''960

10. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'07''063

11. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'07''203

12. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'07''207

13. 松下信治（TGM Grand Prix）1'07''225

14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'07''276

15. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'07''490

16. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'07''613

17. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'08''199

18. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'08''316

19. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'08''410

20. Juju（TGM Grand Prix）1'08''918

21. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'09''806