大湯都史樹が好調トップタイム。福住仁嶺、岩佐歩夢が続く｜スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：土曜フリー走行タイム結果
スーパーフォーミュラ第3戦SUGOの土曜フリー走行が行なわれ、VERTEX PARTNERS CERUMO・INGINGの大湯都史樹がトップタイムを記録した。
Toshiki Oyu, VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：土曜フリー走行タイム結果
1. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'06''133
2. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'06''426
3. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'06''454
4. 山下健太（KONDO RACING）1'06''508
5. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'06''539
6. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'06''647
7. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'06''655
8. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'06''672
9. 小高一斗（KONDO RACING）1'06''960
10. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'07''063
11. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'07''203
12. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'07''207
13. 松下信治（TGM Grand Prix）1'07''225
14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'07''276
15. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'07''490
16. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'07''613
17. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'08''199
18. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'08''316
19. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'08''410
20. Juju（TGM Grand Prix）1'08''918
21. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'09''806
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