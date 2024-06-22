野尻智紀がポールポジション獲得！　岩佐歩夢2番手でMUGENがワンツー｜スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：公式予選タイム結果

スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：公式予選タイム結果

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'05''244

2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'05''364

3. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'05''500

4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'05''633

5. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'05''764

6. 山下健太（KONDO RACING）1'05''789

7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'05''862

8. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'05''932

9. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'05''952

10. 小高一斗（KONDO RACING）1'06''061

11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'06''433

12. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'41''764

——以下Q1敗退——

13. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'06''660

14. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'06''523

15. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'06''925

16. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'06''630

17. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'06''968

18. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'06''900

19. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'06''984

20. Juju（TGM Grand Prix）1'07''457

21. 松下信治（TGM Grand Prix）1'07''218