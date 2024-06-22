野尻智紀がポールポジション獲得！ 岩佐歩夢2番手でMUGENがワンツー｜スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：公式予選タイム結果
スーパーフォーミュラ第3戦SUGOの公式予選が行なわれ、TEAM MUGENの野尻智紀がポールポジションを獲得した。
Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第3戦SUGO：公式予選タイム結果
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'05''244
2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'05''364
3. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'05''500
4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'05''633
5. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'05''764
6. 山下健太（KONDO RACING）1'05''789
7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'05''862
8. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'05''932
9. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'05''952
10. 小高一斗（KONDO RACING）1'06''061
11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'06''433
12. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'41''764
——以下Q1敗退——
13. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'06''660
14. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'06''523
15. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'06''925
16. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'06''630
17. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'06''968
18. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'06''900
19. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'06''984
20. Juju（TGM Grand Prix）1'07''457
21. 松下信治（TGM Grand Prix）1'07''218
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
アップデートは機能しているけど……RB角田裕毅、F1スペインGP予選Q1敗退に落胆「期待していた結果とはほど遠かった」
ノリス、フェルスタッペン下しキャリア2回目のポールポジション獲得。失速RB角田裕毅は17番手｜F1スペインGP予選
ランド・ノリスの絶品スーパーラップ！ フェルスタッペンを下してポールポジション獲得。角田裕毅大苦戦17番手｜F1スペインGP予選速報
苦しいRB勢！ 角田裕毅とリカルドが揃ってQ1敗退……アップデート不発か｜F1スペインGP予選Q1速報
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。