大津弘樹がトップタイム。ドライレースなら坪井の追い上げが見られる？｜スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：日曜フリー走行結果＆ラップタイム推移
スーパーフォーミュラ第5戦の日曜フリー走行がモビリティリゾートもてぎで行なわれた。トップタイムをマークしたのは大津弘樹（TGM Grand Prix）だった。
Hiroki Otsu, TGM Grand Prix
写真：: Masahide Kamio
モビリティリゾートもてぎで行なわれたスーパーフォーミュラ第5戦の日曜フリー走行。トップタイムは大津弘樹（TGM Grand Prix）だが、このセッションでは各ドライバーが決勝を想定した連続周回をメインに取り組むのが常だ。
各車のラップタイム推移を見ていくと、特に安定していたのが予選8番手の坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）。予選上位勢のラップタイムと比較するとそれが分かりやすい（下図）。前戦富士もレースペースの良さを活かした坪井が、もてぎでどこまで追い上げるかも注目だが、決勝レースは雨の可能性もあり、展開が読めないのも実情だ。
R5 FP2ラップタイム
写真: Motorsport.com
スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：日曜フリー走行タイム結果
1. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'34''199
2. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'34''534
3. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'34''687
4. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'34''853
5. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'34''875
6. 山下健太（KONDO RACING）1'34''885
7. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'34''897
8. 小高一斗（KONDO RACING）1'34''909
9. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'35''137
10. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'35''158
11. ニック・デ・フリーズ（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'35''192
12. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'35''245
13. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'35''331
14. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'35''351
15. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'35''364
16. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'35''389
17. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'35''440
18. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'35''661
19. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'35''702
20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'35''955
21. Juju（TGM Grand Prix）1'37''118
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