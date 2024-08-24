山下健太、久々のポールポジション獲得！ 注目デ・フリーズは下位に沈む｜スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：予選タイム結果
スーパーフォーミュラ第5戦の公式予選がモビリティリゾートもてぎで行なわれた。ポールポジションを獲得したのは山下健太（KONDO RACING）だった。
Kenta Yamashita, KONDO RACING
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：公式予選タイム結果
1. 山下健太（KONDO RACING）1'31''995
2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'32''074
3. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'32''091
4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'32''151
5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'32''173
6. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'32''238
7. 小高一斗（KONDO RACING）1'32''248
8. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'32''278
9. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'32''307
10. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'32''379
11. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'32''416
12. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'32''517
——以下Q1で決定——
13. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'32''914
14. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'33''064
15. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'32''960
16. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'33''252
17. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'33''025
18. ニック・デ・フリーズ（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'33''804
19. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'33''262
20. Juju（TGM Grand Prix）1'34''284
21. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）2'03''954
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