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スーパーフォーミュラ 第4戦：富士

坪井翔が今季初優勝！　大湯都史樹が今季最高2位、選手権リーダー野尻は3位｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：決勝順位速報

富士スピードウェイで行なわれたスーパーフォーミュラ第4戦。決勝レースでは、VANTELIN TEAM TOM’Sの坪井翔が優勝を飾った。

Sho Tsuboi, VANTELIN TEAM TOM’S

Sho Tsuboi, VANTELIN TEAM TOM’S

写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ第4戦富士：決勝暫定結果

1. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
2. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）
3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
4. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）
5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
6. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）
7. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
8. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）
9. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）
10. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）
11. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）
12. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）
13. 山下健太（KONDO RACING）
14. 大津弘樹（TGM Grand Prix）
15. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）
16. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）
17. 小高一斗（KONDO RACING）
18. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）
19. Juju（TGM Grand Prix）
阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）
太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

 

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