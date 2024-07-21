坪井翔が今季初優勝！ 大湯都史樹が今季最高2位、選手権リーダー野尻は3位｜スーパーフォーミュラ第4戦富士：決勝順位速報
富士スピードウェイで行なわれたスーパーフォーミュラ第4戦。決勝レースでは、VANTELIN TEAM TOM’Sの坪井翔が優勝を飾った。
Sho Tsuboi, VANTELIN TEAM TOM’S
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第4戦富士：決勝暫定結果
1. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
2. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）
3. 野尻智紀（TEAM MUGEN）
4. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）
5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
6. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）
7. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
8. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）
9. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）
10. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）
11. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）
12. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）
13. 山下健太（KONDO RACING）
14. 大津弘樹（TGM Grand Prix）
15. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）
16. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）
17. 小高一斗（KONDO RACING）
18. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）
19. Juju（TGM Grand Prix）
阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）
太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
海外F1記者の現場勘｜角田裕毅はレッドブル陣営内で“過小評価”されている？ 「まるで実力を把握したくないかのよう……」
「にわかファンではございません！」モータースポーツへの愛を披露された瑶子女王殿下。その造詣の深さにスーパーフォーミュラ側も驚く
アズレンコラボの15号車IRF、『ノートラブル完走＆チーム最多周回更新』の目標達成！ ライダー達はやりきった表情
初開催のWRCラトビア、ロバンペラが一度も首位譲らず制す。地元のセスク躍動も表彰台逃す
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。