大雨によりセッション早仕舞い。太田が連続トップタイム｜スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP2タイム結果
スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士のフリー走行2回目が行なわれた。終始ウエットコンディションとなったこのセッションは、雨量の強さを受けて終盤の組分け走行は実施せず。トップタイムをマークしたのは太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）だった。
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP2タイム結果
1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:33.073
2. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:34.016
3. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:34.324
4. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:34.391
5. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:34.461
6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:34.590
7. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:34.603
8. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:34.641
9. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:34.650
10. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:34.859
11. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:34.933
12. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.002
13. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:35.060
14. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.165
15. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.371
16. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.373
17. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:35.447
18. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.586
19. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:35.733
20. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:36.100
21. 山下健太（KCMG）1:36.322
22. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.144
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:37.460
24. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:42.940
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