大雨によりセッション早仕舞い。太田が連続トップタイム｜スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP2タイム結果

スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP2タイム結果

1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:33.073

2. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:34.016

3. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:34.324

4. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:34.391

5. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:34.461

6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:34.590

7. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:34.603

8. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:34.641

9. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:34.650

10. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:34.859

11. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:34.933

12. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.002

13. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:35.060

14. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:35.165

15. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.371

16. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.373

17. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:35.447

18. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.586

19. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:35.733

20. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:36.100

21. 山下健太（KCMG）1:36.322

22. 小出峻（ThreeBond Racing）1:37.144

23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:37.460

24. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:42.940