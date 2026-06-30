スーパーフォーミュラ富士公式テストがスタート、昨年の新人王フラガが首位発進。有力ドライバー軒並み上位……岩佐だけ不気味な19番手

6月30日（火）、富士スピードウェイでスーパーフォーミュラ公式テストがスタートした。初日のトップタイムをマークしたのはイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）だった。

今季のスーパーフォーミュラは、ここまで2大会4レースを完了。まだ4大会8レースが残っており、ようやく3分の1を過ぎたというところだ。このインシーズンテストは、7月の第6戦・第7戦・第3戦（代替戦）の舞台である富士で行なわれることもあり、シーズンの行方を占う重要なテストと言える。実際に近年も、この富士テストをきっかけに復調・躍進を果たすドライバーも少なくない。

この通り富士テストはあくまで後半戦に向けたテストとなるため、ほとんどのチームがレギュラードライバーで臨んでいるが、カッレ・ロバンペラの後任となるドライバーを検討中のKCMGはジュリアーノ・アレジを、San-Ei Gen with B-Maxはスーパーフォーミュラ・ライツに参戦するエヴァン・ジルテールをエントリーさせている（ジルテールは2日目午前のみの参加）。なおアレジは、初日午前のみ車両をスワップして山下健太の8号車をドライブし、以降は9号車に乗る。

テスト初日は終日ドライコンディションに恵まれた。午前セッションは赤旗ゼロで、各車精力的に周回。大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）は無地のノーズを装着して走行する場面があったが、これはパーツを付け替えることによるわずかなダウンフォースの出方の違いなどを検証しているものと思われる。こういったトライもテストならではの光景だ。

Toshiki Oyu, SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING 写真: Motorsport.com Japan

セッション終盤のアタックでトップタイムを更新したのは、1分23秒464を記録したポイントリーダーの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）。日曜（日本時間月曜）にアメリカのワトキンスグレンで行なわれたIMSAのレースを終え、今朝早くに日本についたばかりという太田は、そのタフなスケジュールを感じさせない走りを見せた。

2番手はフラガ、3番手は佐藤蓮とPONOS NAKAJIMA RACINGの2台が続いた。4番手はThreeBond Racingの小出峻で、岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）、牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）といったトップチームの面々に割り込んでみせた。

午後セッションは3時間のインターバルを挟んで14時30分にスタート。夕刻が近付くにつれてやや曇りがちとなり、一時40℃ほどまで上がっていた路面温度も下がっていった。

セッション前半〜中盤は坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）、佐藤、フラガ、岩佐といったドライバーたちがタイムシートの上位につけるが、その後はザック・オサリバン（TEAM IMPUL）、サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）がトップタイムを更新。110分の全体走行が終了すると、2組に分かれて10分ずつ行なわれる組分け走行がスタートしていった。

まずB組（※7月の第6戦富士では、この12台が予選Q1後半組に割り当てられる）のアタックでは、坪井がこの日初めての1分22秒台に到達し、全体でもトップに。太田、佐藤、福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）がそこに続いた。

続いてA組がコースイン。ここで他を圧倒するタイムを出したのがフラガで、1分22秒563というタイムはこの日の最速であった。

A組で2番手だった牧野は、B組トップの坪井に次ぐ総合3番手。総合4番手以下は太田、佐藤、福住とB組の面子が続いた。

なお、太田らとタイトル争いを繰り広げる岩佐は組分け走行でベストタイムを更新できず19番手。岩佐陣営は特に自分たちのテストプログラムに集中する傾向があるため、ここではニュータイヤを投入せず、タイム更新にフォーカスしていなかった可能性がある。

テスト走行は明日7月1日（水）も実施される。