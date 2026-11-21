レースレポート

スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

太田格之進、4年目で初王座に輝く！ 力強い走りで2位……最終戦前にチャンピオン決定。優勝は岩佐歩夢｜スーパーフォーミュラ第11戦

スーパーフォーミュラ第11戦の決勝レースは、岩佐歩夢が優勝。2位となった太田格之進が2026年のチャンピオンを獲得した。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/21 7:55

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Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING

写真：: Masahide Kamio

11月21日（土）、鈴鹿サーキットでスーパーフォーミュラ第11戦の決勝レース（31周）が行なわれた。優勝したのは岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）で、太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がシリーズチャンピオンに輝いた。

タイトル争いの行方が決する最終鈴鹿大会。土日で2レースが開催されるが、土曜日の第11戦の時点でポイントリーダーの太田がタイトルを確定する可能性があった。

ポールポジションは、その太田と王座を争うランキング2番手の岩佐で、予選では抜群の仕上がりで他を圧倒するアタックを見せた。しかし野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）の後ろ3番グリッドからスタートする太田は、2位以上でフィニッシュすれば岩佐の結果に関係なくチャンピオンを決められる状況にあった。

岩佐はスタートを見事に決めて逃げの態勢に。一方で太田はオープニングラップの200Rで野尻を攻略して2番手浮上。王座に一歩近付くオーバーテイクと言えた。

岩佐、太田、野尻の上位3台はほぼ等間隔で走行し、後続を突き離していった。MUGENの2台がDANDELIONの太田をサンドイッチするような状況で、ピットウインドウがオープンする8周目以降にどういった戦略に出るのか注目される中、8周目にピットインしたのは3番手野尻。クリーンエアの状況でハイペースで飛ばすことでマージンを稼ぎ、ライバルふたりの前に出たいところであった。

しかしその直後、ザック・オサリバンに代わっての出走でスーパーフォーミュラデビューを果たした鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）がデグナー1個目の縁石に弾かれる格好でスピンし、マシンがストップ。セーフティカー（SC）が出されることになった。野尻とMUGENにとってはあまり嬉しくないタイミングでのSCだった。

岩佐と太田はSCが宣言されると同時にピットへ。岩佐は迅速なピット作業で送り出され、太田の前でコースに復帰することができた。野尻は岩佐と太田の後ろにつけた。

このタイミングで、予選4番手スタートだった野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）はギヤが6速から落ちなくなったとのことでガレージイン。ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）とのルーキーオブザイヤー争いは厳しい状況に置かれた。

SC中にほとんどのマシンがタイヤ交換を済ませた中、笹原右京（REALIZE KONDO RACING）だけがステイアウトのギャンブルで先頭に立ち、14周目にリスタートが切られた。しかし上位陣はタイトル争い中であることから笹原も無理はせず、ほどなくして岩佐、太田、野尻のトップ3に戻った。

上位3台はオーバーテイクシステムを駆使しつつ、やはり1秒差以内の等間隔で争った。

膠着状態が動いたのは23周目、野尻がシケインで太田のインに飛び込んだ。しかし太田は接触を避けるようにエスケープゾーンへと回避し、順位が入れ替わることはなかった。無線では「太田がわざと並走してきて勝手に飛び出していった（野尻）」「押し出された（太田）」とお互いの言い分が飛び出した。

ペースをコントロールしていたであろう岩佐は危なげない走りでチェッカーを受け、第10戦富士に続く2連勝。2番手は太田、3番手は野尻の順でチェッカーを受けた。

前述のインシデントはレース後審議とされていたが、表彰式前に「レーシングインシデント」との判定が下ったため、太田が2026年のシリーズチャンピオンを確定させた。

太田はシリーズ参戦4年目。今季は開幕2連勝を皮切りに4勝を飾り、シーズンを通して力強いパフォーマンスを見せて自身初の王座を手繰り寄せた。

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