スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

岩佐歩夢が優勝！ 太田格之進は2位フィニッシュも王座確定は審議結果待ち｜スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：決勝速報

スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿の決勝レースが行なわれた。優勝したのは岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）で、2位に入った太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）はこの順位で確定すればチャンピオン決定だが、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）とのバトルで審議が1件残っている。

公開日時: 2026/11/21 6:33

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Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ第11戦鈴鹿：決勝結果（暫定）

1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）

2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

3. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）

4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

5. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）

6. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）

7. 小出峻（ThreeBond Racing）

8. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）

9. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）

10. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）

11. 山下健太（KCMG）

12. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）

13. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）

14. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）

15. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）

16. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）

17. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）

18. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）

19. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）

20. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）

21. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）

22. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）

Ret. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）

Ret. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）

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