スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦
野尻智紀が完勝！ 今季初勝利挙げる。新王者・太田格之進は2位｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：決勝速報
スーパーフォーミュラ第12戦の決勝レースが鈴鹿サーキットで行なわれた。優勝を飾ったのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。
編集: 2026/11/22 5:57
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Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：決勝結果（暫定）
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）
2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
3. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）
4. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）
5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）
7. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）
8. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
9. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
10. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
11. 山下健太（KCMG）
12. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）
13. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）
14. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）
15. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）
16. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）
17. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）
18. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）
19. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
20. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）
21. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）
22. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）
23. 小出峻（ThreeBond Racing）
24. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）
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