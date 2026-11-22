スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

野尻智紀が完勝！ 今季初勝利挙げる。新王者・太田格之進は2位｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：決勝速報

スーパーフォーミュラ第12戦の決勝レースが鈴鹿サーキットで行なわれた。優勝を飾ったのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。

編集: 2026/11/22 5:57

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：決勝結果（暫定）

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）

2. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

3. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）

4. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）

5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）

6. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）

7. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）

8. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）

9. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）

10. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）

11. 山下健太（KCMG）

12. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）

13. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）

14. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）

15. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）

16. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）

17. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）

18. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）

19. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）

20. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）

21. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）

22. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）

23. 小出峻（ThreeBond Racing）

24. 鈴木斗輝哉（TEAM IMPUL）

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 レースペースにも手応え！ 野尻智紀が今季3度目ポールから今季初優勝狙う｜スーパーフォーミュラ最終戦予選レポート

最新ニュース





野尻智紀が完勝！ 今季初勝利挙げる。新王者・太田格之進は2位｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：決勝速報



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



10 分前



野尻智紀が完勝！ 今季初勝利挙げる。新王者・太田格之進は2位｜スーパーフォーミュラ第12戦鈴鹿：決勝速報





F1ラスベガスGP決勝速報｜50周のトレインレース、しかしアクション満載の50周をフェルスタッペンが制す。フェラーリまたも同士討ち



F1



F1 F1



ラスベガスGP



25 分前



F1ラスベガスGP決勝速報｜50周のトレインレース、しかしアクション満載の50周をフェルスタッペンが制す。フェラーリまたも同士討ち





ベッツェッキ、“拷問のような”スプリントで久々勝利に喜び「ずっと求めていた感覚を得ることができた」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



54 分前



ベッツェッキ、“拷問のような”スプリントで久々勝利に喜び「ずっと求めていた感覚を得ることができた」





なんでこんなに遅いんだ？ ピアストリ、他メルセデスPU勢との”奇妙なペース差”に困惑



F1



F1 F1



ラスベガスGP



2 時間前



なんでこんなに遅いんだ？ ピアストリ、他メルセデスPU勢との”奇妙なペース差”に困惑

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録