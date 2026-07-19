イゴール・オオムラ・フラガが自身2勝目！ PP岩佐まさかの0周リタイア｜スーパーフォーミュラ第3戦富士：決勝速報
スーパーフォーミュラ富士ラウンドでは、中止となった第3戦オートポリスの代替レースが行なわれた。優勝を飾ったのはイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）だった。ポールポジションの岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）はスタート直後の接触によりリタイアとなった。
Igor Fraga, PONOS NAKAJIMA RACING
写真：: JRP
スーパーフォーミュラ第3戦富士（代替戦）：決勝暫定結果
1. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）
2. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）
3. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
5. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）
6. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
7. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）
8. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
9. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
10. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）
11. 小出峻（ThreeBond Racing）
12. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）
13. 山下健太（KCMG）
14. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）
15. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）
16. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）
17. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）
18. 野中誠太（KCMG）
19. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）
20. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）
21. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）
Ret. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
Ret. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）
Ret. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
スプリントに強いぞフラガ！ リスタートでの“ごっつぁん”で勝利かっさらう。太田＆岩佐共に受難｜スーパーフォーミュラ第3戦
ドライビングだけじゃなくマシンにも深刻な問題？ 予選でまたも大敗のラッセル、主張転換
ポール獲得のアントネッリ、ペースには自信もフェルスタッペン警戒「彼が隣にいる以上、楽なレースにはならない」
ハジャー様様だ！ F1ベルギーGP予選2番手のフェルスタッペン、チームメイトの献身に感謝「彼のサポートがなければ、あっさり6番手くらいに落ちていた」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。