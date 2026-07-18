スーパーフォーミュラ第6戦富士、なんと“12台抜き”が3人も出た！　太田格之進、小出峻、岩佐歩夢、それぞれの手応え

富士スピードウェイで行なわれたスーパーフォーミュラ第6戦は、13番手スタートの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が驚異の12ポジションアップを果たして今季3勝目を挙げた。しかし、実はこのレースでポジションを12上げたドライバーがあとふたりいた。

これは、午前中に行なわれた予選でウエット路面によって番狂わせが起きたことが大きく関係している。富士での事前テスト、金曜日のフリー走行も絶好調だった太田も、Q1でノックアウトされて中団からのスタートを強いられたのだ。

決勝後の会見で太田は、追い上げには自信があったものの、まさか優勝できるとは思っていなかったと語った。

Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING 写真: Masahide Kamio

「今日は可能な限り追い上げられたらいいなと思っていましたし、今日は何かあってもチームが直してくれる……くらいの気持ちで、かなりアグレッシブにいけるなと思っていました」

「ただ、この抜きにくいスーパーフォーミュラで13番グリッドということを考えても、現実的にはいけても7位か8位くらいかなと思っていましたが、1周目から全てがうまく決まってどんどん上に上がっていくことができました。まさか優勝できるなんて、という感じですね」

「鈴鹿（第4戦、第5戦）も結構後ろから追い上げていいレースができましたが、勝てなかった悔しさはやっぱりありました。その中で今日はしっかりと追い上げて勝てたので、非常に嬉しいです」

その太田とタイトルを争うランキング2番手の岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）も、22番手スタートと厳しい状況から10位に入り、太田同様に12ポジションアップを果たした。太田には選手権争いで大きく点差をつけられる形にはなってしまったが、ドライのレースで良いパフォーマンスが出せたという一定の満足感を口にした。

「今日のレースに関しては、追い上げないといけないレースだったので、今までやったことのないコンセプトで臨みましたが、そのコンセプトの中では最大限のパフォーマンスを出せたんじゃないかと思います」

Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS 写真: Masahide Kamio

「ストラテジーに関しては、あのグリッド順位だったので、雨が強くなるのを期待して単純に引っ張っていただけでした。もう少し早めにピットに入ってフレッシュタイヤを活かした戦略をとっていれば、7位とかには行けたかもしれませんが、我々はそういうチャレンジをするポジションではなかったので」

ドライではいつも通りの高いパフォーマンスを見せた岩佐だが、ウエット路面だった予選で下位に沈んだことは気がかりと言える。

昨年はフルウエットだった富士戦の予選で、濡れた路面に足をすくわれなければポールポジションが十分狙えるパフォーマンスを見せていた岩佐。この時との違いを問うと、岩佐のマシンは今回のように水量の少ないウエットコンディションでパフォーマンスを出せないことが課題なのだという。

5月の鈴鹿戦でも、ウエットタイヤに交換するかスリックタイヤで走り続けるか悩ましいコンディションの中、ウエットタイヤに交換した岩佐は全くパフォーマンスを発揮できなかった。こういった課題が、岩佐の1号車としては一貫して存在するのだという。

「ドライバーからすると、もうゼログリップですね」

岩佐は下位に沈んだ第6戦の予選でのフィーリングについてそう語る。

「単純にタイヤがグリップしないので、ウォームアップも悪いし、スライドも増えるのでタイヤの表面だけがオーバーヒートしてしまい、中には熱が入らないし……悪循環になります。ドライバーとして何かしらミスや問題があったわけではなく、あの時の我々のクルマも含めたトータルのパフォーマンスではあの位置だったのだと思います」

そしてもうひとり、印象的な追い上げを見せたドライバーがいる。それが17番手スタートから5位に入った小出峻（ThreeBond Racing）だ。

Syun Koide, ThreeBond Racing 写真: Masahide Kamio

これまで下位に低迷してきたThreeBondは、今季からドライバーに小出峻、トラックエンジニアに大駅俊臣エンジニアを迎えると、過去最高レベルのパフォーマンスを見せている。今回も、レースペースに分があるマシンを作り上げられたことで、チームにとって過去最高タイのリザルトを残した。

「結局はペース良くないと、抜けないですからね」と小出。

「もちろんストレートが速いのは大きな武器ではありますが、それ以上にコーナリングでのロスが大きいと意味がありません。そういう意味で僕たちは、そういう選択（セットアップ）をするのが最善の策だという結論になりました」

「相対的に見て他よりウイングの角度をどうこうするではなく、今の僕たちのポテンシャルを引き出すためにはどうすればいいかということを突き詰めた結果です」

大駅エンジニアと言えば、以前はIMPULで平川亮を担当し、レースでの力強さを武器に上位争いを繰り広げてきた実績がある。小出も「やっぱり大駅さんの良い“味付け”があるんだろうなと、今日レースを走っていて思いましたね」と笑顔を見せる。

戦闘力の高いマシンを作り上げてくれたチームと大駅エンジニアへの感謝を述べた小出は、レースでの強さは自信になっているとしつつ、「あとは予選での課題さえ解消できればもっと上を狙える」と意気込んだ。