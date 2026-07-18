13番グリッドもなんのその！　太田格之進が見事なレース運びで今季3勝目｜スーパーフォーミュラ第6戦富士

7月18日（土）、富士スピードウェイでスーパーフォーミュラ第6戦の決勝レース（41周）が行なわれた。優勝を飾ったのは、13番グリッドスタートの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）だった。

今シーズンの“瑶子女王杯”として位置付けられる今大会。週末には3レースが行なわれるが、その1戦目としてまず第6戦が行なわれた。

午前中に行なわれた予選はウエット路面で波乱の展開となり、ポイントリーダーの太田ら上位陣が軒並み下位に。ポールポジションはザック・オサリバン（TEAM IMPUL）が獲得し、大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）、ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）、小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）が続く新鮮なグリッドとなった。

曇り空で雨も心配される中、決勝レースがスタート。オサリバンは大湯を抑えてトップでオープニングラップを終え、そこからじわじわリードを広げにかかった。3番手はブラウニングだったが、7周目のホームストレートで牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がオーバーテイク。牧野は8番手スタートから表彰台圏内まで上がってきた。チームメイトの太田も早々にポイント圏内に入り、ひとつ、またひとつとポジションを上げていた。

そして懸念されていた雨がポツポツと降り始め、8周目にはウエットタイヤへの交換が許可される『ウエット宣言』が出された。ほどなくして11周目にピットウインドウがオープンとなるもピットインしたのは数台のみ。そしていずれもウエットタイヤではなく、ドライタイヤに交換した。

オサリバンは計200秒使えるオーバーテイクシステム（OTS）を1秒も使うことなく、20周目には大湯に対して4秒以上のマージンを築いた。大湯の後ろには牧野、そして太田のダンディライアン勢が迫っていたが、太田は追い上げの道中でOTSをかなり消費している点で不利と言えた。

20周目には牧野が大湯をオーバーテイクして2番手に浮上した。一方の太田はピットインしてタイヤを交換。ここからクリーンエアでプッシュし、上位の3人をアンダーカットする狙いだ。

22周に大湯がピットに入ると、続く23周にトップのオサリバンもピットインした。事実上のトップで復帰したオサリバンがアウトラップで冷えたタイヤを必死に温める中、太田が背後に接近。そして太田は25周目のホームストレートでオーバーテイクに成功し、事実上のレースリーダーとなった。

29周目には、ステイアウトを続けていた牧野がピットインしたが、太田、オサリバンの10秒ほど後ろでのコース復帰であり、ライバルよりフレッシュなタイヤを履いているという強みを活かしてハードにプッシュする必要があった。

OTSを使い切っている太田に対し、OTSを潤沢に使えるオサリバンは太田を射程圏に捉えながら走行を続けたが、地力の差か、2台の差は少しずつ広がっていった。

太田はそのまま逃げ切り、トップチェッカー。13番手スタートというハンデをものともしない力強い走りで、今季3勝目を飾ると共に、ポイントランキングでのリードもさらに広げる形となった。

2位オサリバンは優勝逃すも、自身初、IMPULにとっても3年ぶりとなる2位表彰台を手にした。3位は牧野で、彼は戦略判断に関するチームとのやり取りで非常に強いフラストレーションを感じており、パルクフェルメでのインタビューでもほとんど言葉を発さないほど感情をあらわにしていた。

ランキング2番手の岩佐は22番手から追い上げ10位に入るも、太田とは19ポイント差を広げられる形に。累計ポイントは太田73、岩佐38.5となり、ダブルスコア近い差がついてしまった。

19日（日）には、中止となった第3戦オートポリスの代替レースが午前中に行なわれ、午後に第7戦の決勝レースが行なわれる。