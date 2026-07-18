太田格之進、13番手スタートから今季3勝目！ PPオサリバン及ばず2位｜スーパーフォーミュラ第6戦富士：決勝速報
スーパーフォーミュラ第6戦の決勝レースが富士スピードウェイで行なわれた。優勝したのは13番手スタートの太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）だった。
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
写真：: JRP
スーパーフォーミュラ第6戦富士：決勝暫定結果
1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
2. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）
3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
4. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
5. 小出峻（ThreeBond Racing）
6. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）
7. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
8. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）
9. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）
10. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）
11. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）
12. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）
13. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
14. 山下健太（KCMG）
15. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
16. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）
17. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）
18. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）
19. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）
20. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）
21. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）
22. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）
23. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）
24. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）
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