1時間半前の波乱から一転、“いつメン”が上位に。野尻智紀が今季初ポール｜スーパーフォーミュラ第7戦富士：予選速報
スーパーフォーミュラ第6戦予選の1時間半後、同じく富士スピードウェイで第7戦の予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのは野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）だった。
Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN AUTOBACS
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第7戦富士：予選結果
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:22.815
2. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.184
3. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:23.186
4. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.307
5. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:23.321
6. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:23.477
7. 山下健太（KCMG）1:23.611
8. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:23.635
9. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:23.709
10. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:23.845
11. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:23.924
12. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:37.156
——以下Q1敗退——
13. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:23.696
14. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:24.287
15. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.817
16. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:24.833
17. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:23.846
18. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:24.882
19. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:23.870
20. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:24.907
21. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:24.207
22. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:48.262※
23. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:24.708
24. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:56.490
※赤旗原因車両のため、罰則の可能性あり
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