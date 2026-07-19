太田格之進が“瑶子女王杯”手に！ 盤石のレースで今季4勝目｜スーパーフォーミュラ第7戦富士：決勝速報
スーパーフォーミュラ第7戦の決勝レースが行なわれた。優勝を飾ったのは太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）で、今季4勝目。前日の第6戦も制し、今大会の最優秀成績者に与えられる“瑶子女王杯”を手にした。
Kakunoshin Ohta, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第7戦富士：決勝暫定結果
1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
2. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）
3. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）
4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）
5. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）
6. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）
7. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
8. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）
9. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）
10. 山下健太（KCMG）
11. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）
12. 小出峻（ThreeBond Racing）
13. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）
14. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）
15. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）
16. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）
17. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）
18. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）
19. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）
20. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）
21. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）
Ret. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）
Ret. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）
Ret. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）
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