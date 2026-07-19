太田格之進が“瑶子女王杯”手に！ 盤石のレースで今季4勝目｜スーパーフォーミュラ第7戦富士：決勝速報 スーパーフォーミュラ第7戦の決勝レースが行なわれた。優勝を飾ったのは太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）で、今季4勝目。前日の第6戦も制し、今大会の最優秀成績者に与えられる“瑶子女王杯”を手にした。

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