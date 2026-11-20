スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

オサリバンはスーパーフォーミュラ卒業だけど……ブラウニング＆スタネックはどうするのか？ 来季の計画を聞く

ロマン・スタネックは来季はF2参戦の可能性が高いとしつつも、スーパーフォーミュラと掛け持ちする可能性もゼロではないと示唆。一方ルーク・ブラウニングは多くを語らずも、来季のことはウイリアムズ次第であると語った。

戎井健一郎 Jamie Klein

公開日時: 2026/11/20 11:54

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写真：: Masahide Kamio

今季スーパーフォーミュラで3度の表彰台を獲得したザック・オサリバンは、フォーミュラE転向のため日本のカテゴリーに参戦するのは当面今季限りとなった。オサリバンと同じくF2からやってきたロマン・スタネック（Buzz MK RACING）とルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）は共にスーパーフォーミュラでのルーキーシーズンを終えようとしているが、来季の計画について尋ねた。

新規チームであるBuzz MK RACINGからエントリーしたスタネックは、予選Q1突破や決勝での入賞など何度か見せ場は作ったが、全体的には苦戦しておりランキング21番手で最終鈴鹿ラウンドを迎えた。「新しい国、文化……全てが新しく素晴らしい経験になった。確かに、新規チームでの参戦で、僕自身サーキットなども未経験だったこともあってかなり厳しかったけど、なんとかシーズンをやり遂げようとしている」と語る。

そんなスタネックは来季、F1ワールドチャンピオンのランド・ノリスが参画するLN4フュージョンからF2にカムバックするという噂が出ていたが、スタネック本人もメディアに対して、来季はF2参戦の可能性が最も高いことを公言。「色々インターネットで見たと思う。まだ何も言えないけど、（F2の）可能性は高そうだ」と話した。

Roman Stanek. NAVIKURU Buzz MK RACING

写真: JRP

ただ、かといってスタネックがスーパーフォーミュラを離れることが決まったわけではなさそうだ。彼は来季スーパーフォーミュラとF2を掛け持ちする可能性について否定しなかった。

F2開幕戦バーレーンとスーパーフォーミュラ開幕戦鈴鹿は日程が重複しており、この点はネックと言えそうだが、バーレーン戦は中東情勢を鑑みると予定通り実施できるかは何とも言えないところ。この点について投げかけられたスタネックは「そう。だから（掛け持ちの）可能性があるんだ」と話している。このことからも、彼がF2とSFのダブルプログラムを検討していることは確かなようだ。

「（掛け持ちは）良い挑戦だと思う。それに、常にマシンに乗ることで感覚を鋭く保てるという意味でも良いことだと思う。まあ、どうなるだろうね」と語るスタネック。ただ彼としては、来季もSF参戦を続けるなら新天地で戦いたいという思いがあるという。

一方ブラウニングは、ウイリアムズF1チームのリザーブを務める傍らでスーパーフォーミュラにも参戦し、F1参戦のチャンス到来を今や遅しと待っているドライバー。ただウイリアムズは来季もアレクサンダー・アルボンとカルロス・サインツJr.を継続起用することが決まっている。

そんなブラウニングは来季について、ウイリアムズの意向次第であることを示唆した。

「正直なところ、僕たちはまだ検討している最中だ」

Luke Browning, REALIZE KONDO RACING

写真: Masahide Kamio

「ウイリアムズとの間で、僕の今後をどのような形にするのがベストなのか話し合っている。今季のスーパーフォーミュラでのレースを本当に楽しんでいるのは確かだよ。今後どうなるかは分からないけど、ただ最優先となるのはウイリアムズだ」

なお、ブラウニングも今季は全体的に厳しいレースが続いており、展開に恵まれて上位に食い込んだレースはいくつかあったものの、特にドライの予選でパフォーマンスを発揮するのに苦しんでいた。しかし今回の鈴鹿戦のFP2では3番手タイムを記録。これまでにないグリップ感を得ているという。

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