スーパーフォーミュラ

“エンジン付き”スーパーフォーミュラSF14が買える！ シーズン終了後にチャリティオークション開催

スーパーフォーミュラの2026年シーズン終了後に、SF14などが出品されるオークションが実施される。

戎井健一郎

編集: 2026/11/20 5:26

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写真：: Masahide Kamio

スーパーフォーミュラを運営する日本レースプロモーション（JRP）が最終戦鈴鹿大会の金曜日に記者会見を実施。チャリティオークションの開催など、新たな取り組みについて様々発表された。

エンジン付きSF14が出品

今週末の鈴鹿戦で2026年シーズンのスーパーフォーミュラは閉幕となるが、12月3日（木）には“SUPER FORMULA Gala 2026「BEYOND THE PADDOCK」”と題されたイベントが行なわれることとなった。ここではシリーズ表彰に加え、チャリティオークションが実施される。

JRPはこのイベントの目的について、「『モータースポーツの力をサステナブルに社会と未来へ繋ぐ』をテーマに、モータースポーツの熱量を子ども支援、復興支援、サーキット・地域へ還元し、社会貢献の輪を広げ、日本の未来を豊かにする」としている。オークションで得られた収益は「モータースポーツが持続可能なスポーツとして日本社会に根付くための基盤を創出する」という趣旨に合致した団体に寄付されるという。

出品予定のラインアップも豪華。特に目を惹くのが『SF14 BEYOND THE PADDOCK Special Edition』だ。これはB-Max Racingがこれまでイベントでの展示等で活用してきたSF14のシャシーに、HRC（ホンダ・レーシング）が開発したレース用エンジン『HRC-K20C』を搭載したものとなる。つまりディスプレイ用のエンジンレス車両ではなく、走行可能なモデルとして出品されるということだ。

JRPの上野禎久社長は「我々のクルマの“セカンドキャリア”をしっかり作っていくことで、ここで活躍したクルマの価値が世界的に広がっていくことに期待しています」と述べた。

その他にも、ポイントリーダーで今季最終大会を迎えた太田格之進から、デビューイヤーの2023年に着用したヘルメットが提供されるほか、JRP近藤真彦会長が2026年のニュルブルクリンク24時間で着用したダウンジャケット、KYOJO CUP関谷正徳代表の1999年シーズン着用ヘルメット、TEAM IMPUL星野一義総監督のレーシングスーツ、Nakajima Racing中嶋悟代表の“中嶋悟 Nakajima Racingセット”などが出品される。

オークションはオンラインでの電話入札で行なわれ（映像はSFgoで配信）、11月24日（火）よりエントリーが開始される（https://forms.gle/yNXkyv79VAzpuC1L9）。

開発車両が合同・ルーキーテストで走る

また、12月9日（水）から鈴鹿サーキットで実施される合同テスト・ルーキードライバーテストの場では、普段カーボンニュートラル開発テストで走行している開発車両が走行するという。この車両には、新たな燃料が実証導入される。

その燃料は、王子ホールディングスが実証製造した木質由来バイオエタノールを、ENEOSが今季スーパーフォーミュラに供給しているエタノール10％混合ガソリン『ENEOS EARTH ONE（E10）』に配合したもの。テストを通じて燃焼安定性や出力特性、エンジン耐久性などのデータを収集・検証するという。

今季のE10燃料には福島の次世代グリーンCO2燃料技術研究組合（raBit）で製造されたセルロースエタノールが混合されている。そんな中で新たな燃料を試す理由については、昨今の情勢を踏まえてマルチベンダー（複数のメーカーからの供給）による安定した供給体制を確保したいという思惑が背景にあるという。

競技運営の高度化へ

その他、JRPはドイツのPACETEQ社とパートナーシップを締結し、「オフィシャルレースインテリジェンスパートナー」として迎えることも明らかにした。

PACETEQ社はモータースポーツ向けデータ分析およびソフトウェア開発を専門とするテクノロジー企業。スーパーフォーミュラに参戦するセルブスジャパン（TGMGP）は同社が提供する戦略ソフトウェアを導入し、戦略判断の効率化を図っている。

シリーズプロモーターであるスーパーフォーミュラでもPACETEQ社のノウハウを活用し、レースコントロールといった競技運営の高度化を目指していくという。

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