富士スピードウェイでスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストがスタート。初日午後はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。

スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜初日午後結果

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:20.487

2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.648

3. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.802

4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:20.838

5. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:20.850

6. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:20.935

7. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.954

8. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.252

9. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.433

10. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:21.434

11. 阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:21.441

12. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:21.520

13. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:21.560

14. 山下健太（KONDO RACING） 1:21.592

15. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:22.010

16. エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max） 1:22.186

17. DRAGON（Buzz Racing with B-Max） 1:25.580