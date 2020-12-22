スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜初日午後結果
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富士スピードウェイでスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストが行なわれ、初日午後のセッション2は福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムをマークした。
富士スピードウェイでスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストがスタート。初日午後はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。
スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜初日午後結果
1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:20.487
2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.648
3. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.802
4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:20.838
5. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:20.850
6. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:20.935
7. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.954
8. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.252
9. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.433
10. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:21.434
11. 阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:21.441
12. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:21.520
13. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:21.560
14. 山下健太（KONDO RACING） 1:21.592
15. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:22.010
16. エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max） 1:22.186
17. DRAGON（Buzz Racing with B-Max） 1:25.580
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