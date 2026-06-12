KCMG、スーパーフォーミュラ富士合同テストにジュリアーノ・アレジを起用。テスト結果も踏まえ、今後の体制を判断へ

カッレ・ロバンペラのスーパーフォーミュラ参戦中止によってシートが1席空いていたKCMGは、6月30日および7月1日に富士スピードウェイで行なわれる第2回合同テストにおいて、ジュリアーノ・アレジにチャンスを与えるようだ。

ロバンペラが座ることができなかった9号車のシートに、チームのリザーブドライバーである野中誠太を起用して開幕から戦っているKCMG。野中はあくまで後任ドライバーが決まらない中での起用であり、先行きが不透明な状況のままレースを戦ってきた。

ロバンペラの後任ドライバーの選定にあたっては、基本的にKCMGはトヨタの判断を仰ぐ形となっているが、富士での合同テストは新たなドライバーを起用し、7月の富士ラウンドに向けて準備をする上で絶好のタイミングだった。

アレジは、2021年にKuo VANTELIN TEAM TOM'Sからスーパーフォーミュラにデビュー。この年の第3戦オートポリスで優勝した経験も持ち、野中よりもスーパーフォーミュラでの経験は豊富と言える。また現在はスーパーGTのGT500クラスでも活躍しており、これらの実績を踏まえてテストに起用されたという。

9号車のドライバーについては、富士での合同テストでの結果も踏まえて、引き続き検討が行なわれることになるとのこと。アレジにとっては、スーパーフォーミュラ復帰の大きなチャンスになるだろう。

今季これまでのところ、第2戦もてぎで7位に入った山下健太が稼いだ4ポイントが唯一の入賞となっているKCMG。アレジのテスト起用を発表したプレスリリースを「ここまでの結果を真摯に受け止め、本テストを通じて課題の改善に取り組んでまいります。今後のレースに向け、着実にパフォーマンス向上を図ってまいりますので、引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします」と締めくくっている。