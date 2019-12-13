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スーパーフォーミュラ / 速報ニュース

ピエトロ・フィッティパルディ、SFに復帰。B-Maxモトパークから参戦

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ピエトロ・フィッティパルディ、SFに復帰。B-Maxモトパークから参戦
執筆:
2019/12/13 1:57

ピエトロ・フィッティパルディは、2020年のスーパーフォーミュラにB-Max Racing with Motoparkから参戦することを発表した。

　ピエトロ・フィッティパルディは、B-Max Racing with Motoparkから、2020年シーズンのスーパーフォーミュラに参戦することを発表した。

　ハースF1チームのリザーブドライバーを務めているフィッティパルディは、2018年にUOMO SUNOCO TEAM LEMANSからスーパーフォーミュラにフル参戦する予定だった。しかしFIA世界耐久選手権（WEC）のスパ・フランコルシャン戦で大クラッシュに見舞われ、両脚を骨折してしまった。結局、スーパーフォーミュラには開幕戦のみの参戦となり、チームを離れた。

　怪我の完治後はインディカーに出場。デイル・コイン・レーシングから6レースを戦った。2019年は、アウディのカスタマーチームであるWRTからDTMに参戦しており、シングルシーターでのキャリアは2018年のインディカー最終戦ソノマが最後となっていた。

　フィッティパルディは、自身のツイッターで次のように発表した。

「2020年にスーパーフォーミュラでB-Max Racing with Motoparkとレースすることを発表できて、非常に嬉しく思います！　この素晴らしい機会を与えてくれた私のスポンサーとスタッフに感謝します！」

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この記事について

シリーズ スーパーフォーミュラ
ドライバー ピエトロ フィッティパルディ
チーム モトパーク・アカデミー , B-Max Racing Team
執筆者 Jamie Klein

レースハブ

第7戦：鈴鹿

第7戦：鈴鹿

26 10月 - 27 10月
セッション 日付
ローカル時刻
ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
 コンテンツ
Free Practice 1
木 24 10月
金 25 10月
22:00
11:00
Free Practice 2
金 25 10月
土 26 10月
20:20
09:20
Qualifying
金 25 10月
土 26 10月
23:25
12:25
Free Practice 3
土 26 10月
日 27 10月
19:10
08:10
Race
日 27 10月
日 27 10月
01:00
14:00
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