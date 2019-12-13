ピエトロ・フィッティパルディ、SFに復帰。B-Maxモトパークから参戦
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ピエトロ・フィッティパルディは、2020年のスーパーフォーミュラにB-Max Racing with Motoparkから参戦することを発表した。
ピエトロ・フィッティパルディは、B-Max Racing with Motoparkから、2020年シーズンのスーパーフォーミュラに参戦することを発表した。
ハースF1チームのリザーブドライバーを務めているフィッティパルディは、2018年にUOMO SUNOCO TEAM LEMANSからスーパーフォーミュラにフル参戦する予定だった。しかしFIA世界耐久選手権（WEC）のスパ・フランコルシャン戦で大クラッシュに見舞われ、両脚を骨折してしまった。結局、スーパーフォーミュラには開幕戦のみの参戦となり、チームを離れた。
怪我の完治後はインディカーに出場。デイル・コイン・レーシングから6レースを戦った。2019年は、アウディのカスタマーチームであるWRTからDTMに参戦しており、シングルシーターでのキャリアは2018年のインディカー最終戦ソノマが最後となっていた。
フィッティパルディは、自身のツイッターで次のように発表した。
「2020年にスーパーフォーミュラでB-Max Racing with Motoparkとレースすることを発表できて、非常に嬉しく思います！ この素晴らしい機会を与えてくれた私のスポンサーとスタッフに感謝します！」
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この記事について
|シリーズ
|スーパーフォーミュラ
|ドライバー
|ピエトロ フィッティパルディ
|チーム
|モトパーク・アカデミー , B-Max Racing Team
|執筆者
|Jamie Klein
ピエトロ・フィッティパルディ、SFに復帰。B-Maxモトパークから参戦
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レースハブ
26 10月 - 27 10月
|セッション
|日付
|
ローカル時刻
ローカル時刻（日本でご視聴頂いている場合は日本時間）
|コンテンツ
|Free Practice 1
|
木 24 10月
金 25 10月
|
22:00
11:00
|
|Free Practice 2
|
金 25 10月
土 26 10月
|
20:20
09:20
|
|Qualifying
|
金 25 10月
土 26 10月
|
23:25
12:25
|
|Free Practice 3
|
土 26 10月
日 27 10月
|
19:10
08:10
|
|Race
|
日 27 10月
日 27 10月
|
01:00
14:00
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