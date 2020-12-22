富士スピードウェイでスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストがスタート。初日午前はTCS NAKAJIMA RACINGから参加した2020年王者、山本尚貴がトップタイムをマークした。

スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜初日午前結果

1. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.338

2. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.501

3. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:20.706

4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.962

5. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:20.973

6. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.380

7. 阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:21.393

8. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.404

9. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:21.588

10. 山下健太（KONDO RACING） 1:21.588

11. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.853

12. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:22.013

13. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:22.108

14. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:22.704

15. 河野駿佑（ROOKIE Racing） 1:23.003

16. エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max） 1:23.389

17. 今田信宏（Buzz Racing with B-Max） 1:24.571