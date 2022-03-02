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“マッチとよっちゃん”がスーパーフォーミュラの前で2ショット！ KONDO RACING 2022年体制発表：フォトギャラリー
3月2日に豊洲PITで行なわれたKONDO RACINGの2022年シーズン体制発表会の模様をフォトギャラリーでお届け。
KONDO RACING 2022シーズン体制発表
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写真：: Motorsport.com / Japan
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