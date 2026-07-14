スーパーフォーミュラ、野尻智紀と共に“瑶子女王杯”を静岡県知事にアピール。勝負の鍵『OTS』のタオルをプレゼント

7月13日（月）、スーパーフォーミュラに参戦する野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）が静岡県庁舎で鈴木康友知事を表敬訪問。週末に小山町の富士スピードウェイで開催されるレースのPRを行なった。

2021年、2022年のシリーズチャンピオンで、スーパーフォーミュラを代表するドライバーのひとりである野尻は、シリーズを運営する日本レースプロモーションの上野禎久社長、富士スピードウェイの酒井良社長と共に、スーパーフォーミュラと地域連携パートナーシップを結んでいる静岡県の県庁舎に出向き、知事らと歓談した。

7月の富士ラウンドは、三笠宮家・瑶子女王殿下の賜杯を受ける“瑶子女王杯”として開催される。当初は土曜日に第6戦、日曜日に第7戦を行なう2レース制で予定されていたが、中止となったオートポリスでの第3戦決勝が日曜午前に振替となり、1大会3レースというドライバーにとってもタフな週末に。2日間で最も多くのポイントを獲得したドライバーが、賜杯を手にすることとなる。

瑶子女王杯は2024年7月の富士大会で初開催され、坪井翔が優勝。2025年はシリーズそのものに瑶子女王杯の冠がつく形となり、チャンピオンの岩佐歩夢に杯が授与された。未だ賜杯を手にできていない野尻は、「これだけ大きな冠があるレースなので、優勝したいという思いが一年の中で一番強い。まだ瑶子女王杯をいただけていないので、“なんとしても”という思いがあります」と話した。

また7月恒例となった富士ラウンドは、今年も“スーパーフォーミュラ夏祭り”と題して、夜の打ち上げ花火やホームストレート上でのパーティなどイベントが盛りだくさん。25歳以下半額や、ファミリー優待といった、夏休みを迎えた学生や家族連れが来やすい施策も打たれている。酒井社長は「レースだけでなく、食事やお買い物などトータルな体験をしていただく形。夏休み恒例のイベントになっており、若い方やファミリーも含めた幅広い層から、新しいファンの方たちが多くいらっしゃるイベントに育っている」と知事にアピールした。

最後には知事に、スーパーフォーミュラのグッズである、『OTS』と書かれたタオルをプレゼントし、記念撮影。野尻はOTS（オーバーテイクシステム）について「今説明するとだいぶ長くなってしまう」としつつ、「OTSというものがレースの展開を大きく左右するということだけでも覚えていただいて、ご観戦いただけると」と述べた。また上野社長は「魔法のボタンです」と補足し、ボタンひとつでパワーアップできるシステムを使ってドライバーたちが駆け引きをしていることを説明していた。